Bollette 28 giorni | Tim | Wind e Fastweb | le risposte degli operatori

Bollette a 28 giorni - rimborsi per 13 miliardi di euro - Agcom : 'Devono essere automatici' : Bollette a 28 giorni: è stata avviata da parte di Agcom, l'autorità garante delle comunicazioni, una procedura sanzionatoria contro tutte le compagnie del settore telefonico per il possibile rimborso degli utenti coinvolti nella vicenda delle fatturazione delle Bollette telefoniche a 28 giorni, pratica ritenuta scorretta dalla stassa Autorità. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, gli utenti coinvolti e interessati ai rimborsi, non dovranno ...

Tlc : Unc - esposto ad Antitrust e Agcom su Bollette a 28 giorni : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo già depositato sia all’Antitrust che all’Autorità delle Comunicazioni un esposto contro le compagnie telefoniche non solo per i mancati rimborsi, ma anche perché pretendono che i consumatori presentino una domanda di ristoro, quando è evidente che le delibere dell’Agcom prevedono un indennizzo automatico, sotto forma di posticipo della data di decorrenza della fattura per ...

Bollette 28 giorni : sanzioni Agcom per mancato rimborso degli operatori : Bollette 28 giorni: sanzioni Agcom per mancato rimborso degli operatori Continua l’ormai annosa questione dei rimborsi per le Bollette a 28 giorni; l’Agcom vuole sanzionare gli operatori telefonici che li erogano solo agli utenti che ne fanno richiesta. Bollette 28 giorni: chi viene rimborsato al momento? In realtà, Fastweb, Vodafone e Wind-Tre si sono adeguate alla delibera 269/18/CONS dell’Agcom, cioè quella che li obbliga a ...

Bollette telefoniche a 28 giorni - la "beffa" dei rimborsi (e le nuove sanzioni) : Non c'è nessuna restituzione in automatico di quanto pagato in più per le Bollette a 28 giorni. Le compagnie telefoniche...

Bollette 28 giorni : rimborso Fastweb - la procedura da seguire : Bollette 28 giorni: rimborso Fastweb, la procedura da seguire La diatriba sulle Bollette 28 giorni si arricchisce di un nuovo capitolo: Fastweb avrebbe infatti comunicato le procedure per richiedere i rimborsi spettanti, come stabilito dall’Agcom lo scorso anno e poi ufficializzato ulteriormente dal Consiglio di Stato, che ha respinto la richiesta di sospensiva dei rimborsi avanzata dalle compagnie telefoniche. Per gli utenti le alternative ...

Bollette 28 giorni : rimborsi Tim senza canali conciliativi - il punto : Bollette 28 giorni: rimborsi Tim senza canali conciliativi, il punto Continua la querelle relativa alle Bollette 28 giorni, stavolta con protagonista Tim, per cui si attende la sentenza del Consiglio di Stato, che finora si è pronunciato solo su Vodafone, Wind e Fastweb. Agli utenti che provano a chiedere i rimborsi per le Bollette notificate a 28 giorni (per il pagamento complessivo di 13 mensilità anziché 12) la compagnia risponde sempre ...

Bollette 28 giorni : richiesta rimborso - ecco le risposte dei principali gestori : Bollette 28 giorni: richiesta rimborso, ecco le risposte dei principali gestori La sentenza del Consiglio di Stato a seguito della delibera Agcom sulla controversia tra consumatori e operatori telefonici è ancora oggetto di polemiche e discussioni. Wind 3, Fastweb e Vodafone (per Tim si aspetta il pronunciamento definitivo) dovranno procedere al rimborso dei giorni sottratti laddove gli utenti non accettino le misure compensative. Ricordiamo ...

Bollette 28 giorni : niente rimborsi automatici per le compagnie - cosa fare : Bollette 28 giorni: niente rimborsi automatici per le compagnie, cosa fare Continua la battaglia contro gli operatori telefonici che hanno applicato le Bollette a 28 giorni ai propri utenti, salvo poi essere costretti a pensare a modalità di rimborso da una delibera Agcom. Il Consiglio di Stato si è infatti pronunciato recentemente contro i ricorsi presentati dalle compagnie, e in particolare da Vodafone, Wind 3 e Fastweb, mentre per Tim si ...

Bollette a 28 giorni nella telefonia : cosa accade adesso per i rimborsi dopo la sentenza del Consiglio di Stato : Bollette a 28 giorni nella telefonia: cosa accade adesso per i rimborsi dopo la sentenza del Consiglio di Stato

Bollette a 28 giorni : rimborsi obbligatori per tutti i consumatori : Bollette a 28 giorni: gli operatori sono stati sconfitti e scattano i rimborsi per gli utenti. È arrivata, infatti, la sentenza definitiva della VI sezione del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso delle compagnie telefoniche coinvolte nella vicenda della tariffazione ai danni dei consumatori. In pratica i clienti si erano improvvisamente ritrovati a pagare su ogni fattura giorni in più rispetto alla fruizione normale del ...

Bollette a 28 giorni - ricorsi respinti. «Via ai rimborsi - da 30 a 50 euro» : rimborsi, ecco una cifra tra i 30 ed i 50 euro per ogni utente. Bollette a 28 giorni, scatta l'obbligo per gli operatori telefonici di restituire ai loro clienti i giorni 'illegittimamente...

Giustizia è fatta! Bollette a 28 giorni - ecco i rimborsi ai clienti : C’è una notizia che fa sicuramente piacere a migliaia di italiani. Soprattutto a coloro che spendono tanto in traffico mobile. Una sentenza del Tar ha infatti sancito che tutte le compagnie telefoniche dovranno restituire sotto forma di credito ai propri utenti i giorni che sono stati erosi in maniera illegittima dal giugno 2017. Da quando, ovvero, si è cambiata la modalità di fatturazione, introducendo quella a 28 giorni. Il motivo era ...

Cosa succede ora che sono stati respinti i ricorsi sulle Bollette a 28 giorni : La partita è chiusa. Vincono i consumatori, perdono le grandi aziende telefoniche. Sul campo c'era la questione delle bollette a 28 giorni, quelle famose 4 settimane invece che un mese su cui si giocava la fatturazione proposta dagli operatori e che, secondo le associazioni di utenti, era costata cara ai clienti. La battaglia era cominciata con il decreto fisco collegato alla manovra poi convertito con la ...

Bollette 28 giorni : rimborsi automatici ai clienti - la sentenza definitiva : Bollette 28 giorni: rimborsi automatici ai clienti, la sentenza definitiva L’argomento delle Bollette 28 giorni da parte degli operatori della telefonia fissa e mobile a danno dei consumatori è finito al centro di una controversia legale a cui, probabilmente, con la sentenza depositata oggi del Consiglio di Stato è stata messa la parola fine. Il meccanismo contestato è quello secondo cui per un periodo, tra il 2017 ed il 2018, le ...