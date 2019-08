Violenza sulle donne | il vicesindaco scherza sullo stupro Ma non fa ridere per niente

Il vicesindaco eletto con la Lega nel Veronese e la maglia che incita alla Violenza sulle donne. Il Carroccio : “E’ di Fdi”. Loro : “Non è dei nostri” : E’ stato chiamato sul palco della sagra di Roveré Veronese (Verona) per l’estrazione della lotteria. E Loris Corradi, vicesindaco eletto in lista con la Lega, ha sfoggiato con nonchalance una maglietta rossa con una scritta che incita alla violenza contro le donne: “Se non puoi sedurla, puoi sedarla”. Non solo: quando la presentatrice dello spettacolo l’ha letta, sono partite alcune risate dal pubblico. Una scena ...

Venezia 76 : presentazione del cortometraggio “I Sogni Sospesi” un progetto contro la Violenza sulle donne : Il corto "I Sogni sospesi" verrà presentato durante la Mostra del cinema di Venezia il 2 settembre Lunedì 2 settembre presso la sala della Regione Veneto dell’Hotel Excelsior al Lido ...

La lunga marcia di Martina contro la Violenza sulle donne : “Camminiamo a testa alta” : “Camminate a testa alta, non è vero che siete deboli, anzi è proprio il contrario. Nel nostro Paese si tende a considerare meno forti le donne vittima di violenza che decidono di denunciare maltrattamenti e abusi. E invece sono donne coraggiose. Avete idea di quanta forza ci voglia a fare una scelta del genere, specie se, come nella maggioranza dei casi, il violento è un familiare?”.Martina Pastorino si ferma, il ...

Il codice rosso non basta contro la Violenza sulle donne : “Parli con lingua biforcuta” si sarebbe detto un tempo: ora ci si interroga se sia davvero inconsapevole quell’assuefazione a un linguaggio violento e irrispettoso, che ha reso possibile augurare pubblicamente lo stupro o la sterilizzazione.Eppure con la lingua biforcuta parlano molti di coloro che oggi annunciano entusiasti la salvivifica efficacia della legge “codice rosso” approvata in ...

Per combattere la Violenza sulle donne abbiamo ottenuto buone leggi - ma dobbiamo vigilare sulla loro rigorosa applicazione : Uno degli aspetti che amo di più dell’impegno politico e istituzionale è il contatto diretto con le cittadine e i cittadini, con le Associazioni, con i tantissimi italiani che dedicano il loro tempo e la loro professionalità a migliorare la società in cui viviamo, a contribuire alla causa della giustizia, a riparare i torti e a difendere i più deboli e i più maltrattati. Quando questi impegni si ...

Cosa prevede la nuova legge contro la Violenza sulle donne : Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Il revenge porn, ovvero la pubblicazione e diffusione di materiale privato con contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona ritratta, ora è punito ufficialmente anche in Italia. Il Senato ha approvato in ultima lettura il cosiddetto Codice rosso, il disegno di legge contro la violenza domestica e di genere, con 197 sì e 47 astenuti. ...

Come funziona il "Codice rosso" contro la Violenza sulle donne : Con 197 sì, nessun no e 47 astenuti l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il Codice rosso, il disegno di legge in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il testo varato da Palazzo Madama è identico a quello approvato dalla Camera. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante le operazioni di voto in Aula, ha commentato così la misura: "Voglio che tutte le forze d'opposizione sappiano ...