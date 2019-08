Un posto al sole | Elena Giordano L’attrice | “Litigo ogni volta con…”

Un posto al sole - trame al 30 agosto : Vittorio torna a Napoli - Renato vicino ad Adele : torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Un posto al sole, l'avvincente sceneggiato italiano ambientato tra Napoli e il Vesuvio, trasmesso dal 21 ottobre 1996 in Italia. Nelle puntate in onda dal 26 al 30 agosto alle ore 20:20 su Rai Tre Vittorio Del Bue farà ritorno a casa dopo aver trascorso le vacanze con il padre mentre Renato Poggi si allontanerà da Nadia per aiutare Adele Picardi, in ansia per il verdetto sul processo a Manlio. Un ...

Un posto al Sole Anticipazioni : le trame da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019 : Le trame della soap napoletana per l'ultima settimana di agosto. Cancellato l'appuntamento di giovedì 29 agosto.

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 26 agosto 2019 : anticipazioni puntata 5316 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 26 agosto 2019: Marina Giordano (Nina Soldano) vede l’avvocato Aldo Leone (Luca Capuano) per fare il punto della situazione giudiziaria di suo padre Arturo (Massimiliano Jacolucci)… La frenesia di stringere i tempi per ottenere la riabilitazione del padre porta Marina a compiere un passo un po’ troppo azzardato… Le vacanze di Otello (Lucio Allocca), Michele ...

Un posto al sole - termina il processo contro Manlio : anticipazioni trame dal 26 al 30 agosto : Un posto al sole torna in onda dopo la pausa estiva. Ecco cosa ci attendo in questi nuovi cinque episodi della soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. Ma attenzione questa settimana giovedì 29 non sarà trasmesso il consueto episodio (causa europei di pallavolo femminili) che andrà però in onda in un doppio appuntamento venerdì 30 agosto. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 26 ...

Un posto al sole anticipazioni : SILVIA riunirà OTELLO e TERESA? : Con la ripresa di Un posto al sole (a cui assisteremo lunedì 26 agosto), tutti i personaggi che nella narrazione sono andati in vacanza torneranno in quel di Napoli, a cominciare da Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) che rientrerà dalla sua breve trasferta vacanziera. Avrà risolto il dilemma sentimentale con cui è partito? Ferie finite anche per Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), che subito saranno coinvolti in ...