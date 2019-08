Solo se sarai libera dai condizionamenti | troverai la pace interiore

Fonte : dilei

(Di domenica 25 agosto 2019) Raggiungere uno stato emotivo positivo e sereno è ambizione di tutti: un obiettivo non facile da raggiungere ma non impossibile. Siamo fatti della stessa sostanza della società in cui viviamo e nonostante proviamo a staccarci dai luoghi comuni e dai cliché imposti dagli ambienti che frequentiamo a volte, ne diventiamo schiavi senza accorgercene. Ed è in quel momento che ci sentiamo irrequieti, non sereni, pieni di ansie e di false aspettative. Ci lasciamo inconsciamente manipolare e influenzare da idee, azioni, mode e credenze che in realtà non appartengono al nostro modo di essere. Per essere delle persone equilibrate, sostanzialmente dovremmo imparare a decidere in base alle nostre idee e convinzioni. Questo non vuol dire che dobbiamo chiuderci in noi stessi senza guardare quello che accade nel mondo, ma avere la capacità di scegliere seguendo la nostra natura e nient’altro....

ivansep1997 : RT @i_pittore: Trasforma i tuoi pensieri in petali di rose ed io li scalderò col mio respiro. Aumenterò i battiti del mio cuore affinché lo… - laprolissa : Ci sarai sempre e solo tu. - Passione_Silent : RT @i_pittore: Trasforma i tuoi pensieri in petali di rose ed io li scalderò col mio respiro. Aumenterò i battiti del mio cuore affinché lo… -