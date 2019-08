LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | batterie 25 agosto | vittoria in batteria

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.48 Vince l’Italia in 6’33″15! Seconda la Nuova Zelanda, poi Francia e Germania. Ai ripescaggi Olanda e Lituania. 10.47 Il vantaggio dell’Italia sale a 3″ ai 500 dal traguardo! 10.46 A metà gara Italia in testa con 2″ sulla Nuova Zelanda! 10.45 Subito in testa Lodo e Vicino ai 500 metri! 10.43 Avanzano Turchia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Polonia. Rimandati Cile ed Ungheria. 10.38 Promosse Croazia, Australia, Danimarca ed USA. Ripescaggi per Brasile ed Irlanda. 10.36 Tocca ora alledel due senza maschile. Italia in acqua con Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, iridati nel 2017. Steffa formula della gara femminile. 10.35 Avanti Nuova Zelanda, Grecia, Cina e Francia. Ripescaggi per la Croazia. 10.30 USA, Irlanda, Cile e Sudafrica ai quarti. Olanda ai recuperi. 10.25 Promosse Spagna, ...

