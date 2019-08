Fonte : today

(Di domenica 25 agosto 2019) Ila bordo strada ha letteralmente infilzato l’penetrando la vettura, una fiat Doblò, con oltre quattro...

novasocialnews : L'auto sbanda e finisce infilzata dal guard rail: l'orrore in tangenziale #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Notiziedi_it : Sbanda in auto e si schianta contro il guard rail, grave una donna - allnews24eu : Auto sbanda e si ribalta: due donne in ospedale - AllNews24 - Perde il controllo dell'auto, sbanda e si ribalta.… -