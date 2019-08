Ferrara | donna di 34 anni uccisa dal convivente durante una lite

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 25 agosto 2019) Doveva essere un incontro utile per stemperare le tensioni di coppia che stavano logorando il loro rapporto. Trascorrendo alcune ore insieme, pensavano di risolvere i problemi sorti, dovuti principalmente alla gelosia. Cinzia Fusi, 34enne di Cologna, frazione di Berra, in provincia di, aveva acconsentito di passare un po’ di tempo con il compagno, Saverio Cervellati, di 18più grande, che era anche il suo datore di lavoro. Così si erano dati appuntamento verso le otto di mattina, davanti al supermercato di casalinghi di proprietà dell’uomo a Copparo, sempre nel Ferrarese, suo paese d’origine. Dopo un po’ la coppia si è diretta verso il garage che si trova all’ingresso dell’azienda. Tuttavia, col passare dei minuti, i due hanno ricominciato a litigare per l’ennesima volta. Il 52enne avrebbe continuato per tutto il tempo a rivolgerle domande incalzanti sulle sue ...

TgrRai : #Ferrara, donna aggredita da un uomo durante un litigio muore in ospedale poche ore dopo. News in #Tgr… - Adnkronos : Omicidio a Ferrara, donna colpita alla testa - giuseppe_mara : RT @nonunadimeno: 'Se non puoi sedurla, puoi sedarla'... un'altra donna uccisa dal compagno a #Ferrara. Il #femminicidio è l'esito estremo… -