Badminton | Mondiali Basilea 2019 | in Svizzera arriva la consacrazione di Kento Momota

(Di domenica 25 agosto 2019) Si sono conclusi adi: due titoli iridati per il Giappone, uno a testa per Cina, India ed Indonesia, in quella che è stata una rassegna iridata che ha visto il trionfo in tre tabelloni della testa di serie numero uno, ma che ha riservato, nonostante tutto, anche diverse sorprese. SINGOLARE MASCHILE Il nipponico, leader indiscusso del ranking mondiale, e testa di serie numero uno spazza via in finale il danese Anders Antonsen, numero 5 del seeding, che non ha fatto rimpiangere l’assenza del connazionale Viktor Axelsen ,ma nella finalissima ha ceduto nettamente, con il nipponico vincitore per 21-9 21-3. SINGOLARE FEMMINILE La testa di serie numero 3, la giapponese Nozomi Okuhara, che aveva approfittato della clamorosa eliminazione della testa di serie numero 1 e regina del ranking mondiale, la nipponica Akane Yamaguchi, si spegne in finale ...

