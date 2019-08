Torino-Sassuolo | De Zerbi alla vigilia | le parole del tecnico in conferenza

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019)pronto al debutto, i neroverdi saranno impegnati in casa delche in settimana ha subito lo stop casalingo in Europa League.della sfida, leinstampa delRoberto De. “Partiamo da una solida base di giocatori, in più abbiamo messo dentro qualche buon calciatore. Qualcuno partirà titolare da subito, vuoi per scelta, vuoi per necessità, visto che abbiamo alcuni infortunati, tipo Magnanelli e Duncan. Voglio vedere la stessa umiltà e lo stesso entusiasmo dello scorso anno. Non possiamo competere con tuttipari ma abbiamo diversi giocatori di qualità, abbiamo le idee chiare. C’e’ una buona organizzazione, dobbiamo mettere a punto diverse cose ma la voglia di andare oltre quello che dice la carte non manca di certo“. “Dobbiamo rispettare l’avversario. Ha iniziato prima di noi, ha già ...

