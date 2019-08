Serie A,la Juve vince a Parma a esordio

Buona la prima per i campioni d'Italia. Lantus espugna il 'Tardini' nella gara che apre laA.battuto 1-0. Con Sarri assente per malattia, in panchina c'è il secondo, Martusciello. Szczesny deve opporsi a un sinistro di Il primo gol del campionato è di Chiellini,lesto a mettere il piede su un tiro al volo di Alex Sandro dopo respinta di Sepe su corner (21'). Cristiano Ronaldo fallisce il raddoppio poi si vede annullare un gol dal Var per fuorigioco millimetrico. Nella ripresa, Sepe dice no per due volte a CR7.(Di sabato 24 agosto 2019)