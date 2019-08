La Vita in Diretta | Lorella Cuccarini lancia una frecciata a Barbara D' Urso | Si può

Alberto Matano : il conto alla rovescia per La Vita in Diretta e il triste ricordo : Alberto Matano, ultimi giorni al Tg1 prima de La Vita in Diretta: il giornalista ricorda la collega scomparsa Ultimi giorni da mezzobusto per Alberto Matano. Il giornalista del Tg1 sta conducendo sul primo canale per le ultime volte le edizioni del telegiornale e con un post su Instagram ha lanciato il conto alla rovescia. Infatti […] L'articolo Alberto Matano: il conto alla rovescia per La Vita in Diretta e il triste ricordo proviene da ...

Lorella Cuccarini punzecchia la D’Urso nel promo de La Vita in Diretta : Lorella Cuccarini punzecchia Barbara D’Urso de La Vita in Diretta. Dopo la delusione per la chiusura anticipata di Grand Tour, la showgirl è pronta a prendersi la sua rivincita, guidando il contenitore pomeridiano che si scontrerà con Pomeriggio Cinque. Così tanto che nel promo della trasmissione in molti ci hanno visto proprio una sfida alla D’Urso. La Vita in Diretta ripartirà dal 9 settembre e verrà condotto dalla Cuccarini in ...

Pierluigi Diaco rinomina La Vita in diretta estate in "L'estate in diretta" (VIDEO) : Capita che in determinate circostanze qualche distrazione o momentanea dimenticanza giochi brutti scherzi a certi conduttori che presi dalla foga del parlato si cacciano in qualche papera rispetto a nomi, parole e, in particolar modo (per i pianti della grammatica italiana) spesso e volentieri ahinoi anche verbi.Il curioso caso di Pierluigi Diaco, in onda dal lunedì al venerdì alle 14 con Io e Te su Rai 1, riporta in parte uno di questi punti ...

La Vita in Diretta promo : Lorella Cuccarini con il “caffeuccio” come la d’Urso? : La Vita in Diretta: arriva lo spot promozionale con i nuovi conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano Lorella Cuccarini e Albero Matano, ormai lo sappiamo bene, saranno i grandi nuovi protagonisti de La Vita in Diretta. A partire dal prossimo 9 settembre, il giornalista e la show-woman prenderanno il posto degli uscenti Tiberio Timperi e […] L'articolo La Vita in Diretta promo: Lorella Cuccarini con il “caffeuccio” come la ...

La Vita in Diretta - promo con «caffeuccio» : Alberto Matano e Lorella Cuccarini E’ tempo di scaldare i motori per la nuova edizione de La Vita in Diretta, condotta quest’anno dall’inedito duo formato da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Da alcuni giorni circola su Rai 1 il promo del programma, in partenza lunedì 9 settembre, ed i più ‘attenti’ avranno certamente notato un ‘particolare’ che fa subito pensare a Barbara D’Urso, la Diretta ...

La Vita in Diretta Estate non va in onda oggi/ Perché? Tg1 e consultazioni politiche : La Vita in Diretta Estate non va in onda oggi, Perché? Tg1 e consultazioni politiche al posto del programma condotto da Beppe Convertini e Lisa Marzoli.

Lorella Cuccarini : «La Vita in Diretta ha tutte le carte in regola per tornare ad essere leader. Faccio fatica a spiegarmi il livore di Heather Parisi» : Lorella Cuccarini Il rientro in Rai di Lorella Cuccarini non è partito col piede giusto (il suo Grand Tour chiuderà in anticipo), ma la vera sfida della conduttrice sarà dal 9 settembre, quando – insieme ad Alberto Matano – condurrà la trentesima edizione de La Vita in Diretta: “Quando il direttore di Rai1 Teresa De Santis mi ha comunicato di aver pensato a me per ‘La Vita in Diretta’, non ci ho pensato un secondo a dirle sì. ...

La Vita in diretta : Beppe Convertini ha avuto un fidanzato? Parla lui : Beppe Convertini è stato fidanzato con un uomo? Parla il conduttore della vita in diretta Beppe Convertini ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna. Il conduttore de La vita in diretta, in questa circostanza, oltre a Parlare del suo ritorno in Tv, ha anche Parlato della sua vita privata. Difatti il giornalista del magazine di gossip gli ha chiesto se siano vere o meno le voci di ...

Francesca Fialdini : «L’addio a La Vita in Diretta l’ho ritenuto naturale». E su Timperi : «Tutti litigano. Le persone intelligenti fanno pace» : Francesca Fialdini Nuova sfida professionale per Francesca Fialdini nella stagione televisiva in partenza a settembre. Abbandonato il timone de La Vita in Diretta, la conduttrice di Massa sarà a capo di A Ruota Libera, il nuovo show di Rai 1 che andrà in onda ogni domenica, dal 15 settembre, dalle 17.30 alle 18.45, occupando il posto lasciato vacante da Cristina Parodi. Intervistata da Il Giornale, la Fialdini ha parlato del nuovo progetto che ...

La Vita in diretta 2019/20 - il promo con Alberto Matano e Lorella Cuccarini (VIDEO) : Prove di coppia per Lorella Cuccarini e Alberto Matano, nuovi conduttori de La vita in diretta che a partire dal 9 settembre 2019 sostituiranno gli uscenti Tiberio Timperi e Francesca Fialdini al timone della 30° edizione del day-time pomeridiano della prima rete Rai.I due che staranno "spesso insieme" (come affermato ai palinsesti Rai) si trovano in un set fotografico per registrare lo spot promozionale ma dalle 'papere' che in qualche modo ...

Beppe Convertini rompe il silenzio sugli ascolti de La Vita in diretta : Beppe Convertini parla degli ascolti de La vita in diretta estate: “Sono più che felice!” Beppe Convertini è sicuramente uno dei volti dell’estate televisiva grazie al successo che sta ottenendo con La vita in diretta estate. E intervistato da TeleSette ha rivelato: “Sono più che felice! Sono contento dei risultati che stiamo ottenendo con La vita in diretta estate.” E ha continuato dicendo di essere diventato ...

La Vita in diretta - Lisa Marzoli confessa : “Ho fatto una follia” : Lisa Marzoli de La vita in diretta racconta: “Mi sono ritrovata con decine di cani!” Ha rilasciato una breve intervista per la rubrica “Vip e Animali” del settimanale NuovoTv Lisa Marzoli, giornalista del TG2 e conduttrice de La vita in diretta Estate con Beppe Convertini. Nell’intervista in questione, come il titolo della rubrica lascia intendere, ha parlato del suo rapporto con Greise e Teppa, due cagne che ha ...

La Vita in Diretta Estate : Maurizio Costanzo fa una critica pungente : Maurizio Costanzo lancia una frecciatina a La Vita in Diretta Estate Dal 17 giugno scorso Beppe Convertini e Lisa Marzoli sono alla guida de La Vita in Diretta Estate, il contenitore del primo canale della Tv di Stato che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, fa compagnia a più di un milione di telespettatori (senza concorrenza). Tra questi ci sarebbe anche Maurizio Costanzo. Come riportato da liberoquotidiano.it, il decano della televisione ha ...

La Vita in diretta - parla il big di Mediaset. Bordata al programma : "Ci vuole poco..." : In occasione dei 25 anni della scomparsa di Domenico Modugno, Techetechetè ha mandato in onda una intera e articolata puntata che parlava della sua carriera. Era fatta molto bene, complimenti ad Elisabetta Barduagni che se ne è occupata. Quest' anno, anche in piena estate, nei giorni intorno a Ferra