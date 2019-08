Juve | Higuain e Dybala amici nella vita | si contendono un posto da titolare in campo

Parma-Juventus live - le formazioni ufficiali : il ballottaggio lo vince Higuain : Parma-Juventus live – Si parte. La prima partita della stagione del massimo campionato italiano vede di fronte gialloblu e bianconeri. Tante conferme in casa emiliana, a partire dall’allenatore. Rinforzato l’attacco con il ritorno di Inglese e l’arrivo di Karamoh. Allenatore, invece, diverso, per la Vecchia Signora, che dopo ‘l’era Allegri’ ha scelto di cambiare tecnico e filosofia: al timone ...

Parma-Juve. formazioni : Sarri schiera Higuain (Dybala in panchina) : La prima Juventus di Sarri in campionato, anche se l’allenatore non sarà in panchina casa polmonite. Contro il Parma gioca dal primo minuto Gonzalo Higuain. È lui al centro dell’attacco, Dybala va in panchina. Come i nuovi acquisti De Ligt e Rabiot. Questa la formazione: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Il Parma risponde sempre col 4-3-3: Sepe; ...

Juventus - la probabile formazione contro il Parma : Dybala favorito su Higuain : Questo pomeriggio, la Juventus tornerà a fare sul serio e il tempo degli esperimenti è finito. I bianconeri, in quel di Parma, faranno il loro esordio in serie A senza Maurizio Sarri. Il tecnico è rimasto a Torino per curarsi dalla polmonite, ma ha seguito tutta la preparazione della sua squadra e ha istruito a dovere il suo vice. Giovanni Martusciello sa cosa deve fare e cosa vuole l'ex tecnico del Chelsea. Dunque quest'oggi, la Juve sarà in ...

Juventus : Dybala ed Higuain sarebbero stati tolti dal mercato : In attesa della prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento però di cedere alcuni esuberi. In dirittura d'arrivo sarebbe la partenza di Rugani, direzione Roma, e nella trattativa potrebbe essere coinvolto un giovane 2001 della società di Pallotta, Alessio Riccardi, ritenuto dagli addetti ai lavoro uno dei giovani italiani più ...

Juventus - si lavora per l'esordio in campionato : in attacco ballottaggio Dybala-Higuain : Tra tre giorni la Juventus sarà in campo per affrontare il Parma nella prima giornata del campionato di serie A. Per arrivare al top a questo appuntamento i bianconeri, questa mattina, si sono allenati proprio in vista della sfida di sabato. In questi giorni a dirigere la sedute non c'è Maurizio Sarri che si sta curando dalla polmonite. Il tecnico, però, sta seguendo lo stesso il lavoro della sua Juve e sta già pensando alla formazione da ...

Juventus - Higuain sembra più vicino alla conferma : La Juventus è pronta a mettersi al lavoro per il debutto nella Serie A 2019/2020 che avverrà a Parma sabato 24 agosto alle ore 18:00. La settimana seguente sarà già tempo di big-match contro il Napoli, e questo sarà certamente un primo esame importante per verificare se la squadra ha già assimilato le idee di gioco del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Nel frattempo si attendono novità sul fronte mercato, con diversi giocatori che sarebbero in ...

Caliendo : “Non escludo Higuain al Napoli - Icardi vincolato alla Juve ma…” : Caliendo su Icardi e Higuain Il procuratore Antonio Caliendo , è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni riguardo Icardi e Higuain: “Icardi? Rimane sempre vincolato alla promessa Juve sino all’ultimo giorno di mercato: questa mossa di Dzeko chiarisce di più le cose. Adesso Icardi si fa un po’ più difficile ma penso che la sua destinazione ...

Higuain Juventus - situazione ribaltata : il Pipita verso la conferma a Torino : Higuain Juventus – La grande abbondanza fa piacere alla Juventus, ma fino ad un certo punto. Poco più di una settimana al via e il tecnico Maurizio Sarri ha a disposizione una batteria d'attaccanti da far invidia praticamente a tutti i grandi club. Infatti considerando che il pressing su Mauro Icardi va avanti è logico pensare che

Mercato Juventus - Dzeko rinnova e cambia il futuro di Dybala e Higuain : Mercato Juventus – La notizia che nessuno si aspettava: Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2022, mettendo la parola fine sulle voci che lo davano molto vicino al passaggio all'Inter. Sarà di nuovo lui il centravanti dei giallorossi che avevano chiesto non meno di 20 milioni ai nerazzurri per far sì che il trasferimento potesse

Gazzetta : La Juve verso l’Higuain-bis : Higuain verso la conferma a Torino. Salgono, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport le quotazioni della permanenza di Gonzalo in bianconero. L’attacco ha l’attenzione di tutti perché qui, più che altrove, si parla di grandi nomi. Il capitolo Icardi resta aperto – e probabilmente lo sarà fino alla fine – ma il passo avanti più significativo verso il bianconero, paradossalmente, lo sta facendo Higuain. La Juve è ...

Calciomercato Juventus News/ Higuain può restare - Dybala parte? - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, per il giornalista Paganini, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala potrebbero restare in bianconero.

Juventus - le possibili cessioni : da Rugani e Matuidi - fino a Mandzukic - Higuain e Dybala : La Juventus prosegue la preparazione estiva e sabato 17 agosto si disputerà l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. I bianconeri testeranno il lavoro effettuato da Maurizio Sarri, mentre la dirigenza deve sistemare la rosa cercando di piazzare gli esuberi sul mercato. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. Per quanto ...

Gazzetta dello Sport : 'Cristiano Ronaldo - no a Dybala ed Higuain - vuole Icardi alla Juve' : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è pronta ad affrontare l'ultima amichevole estiva contro la Triestina, match che si disputerà sabato alle ore 20:30. Sarà occasione per Maurizio Sarri per testare il grado di preparazione tattica ed atletica a cui sono arrivati i bianconeri, dopo alcune lacune difensive ed offensive mostrate nel match di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid. La dirigenza bianconera prosegue ...

Calciomercato 15 agosto : Juve - grana cessioni. Si complica Perin - novità Higuain. Inter - su Milinkovic Savic : Calciomercato 15 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 15 agosto. JuveNTUS– Capitolo cessioni sempre più complicato. Salta Perin al Monaco. Il club francese non sarebbe convinto del portiere bianconero. Higuain resta in bilico. L'argentino verrà riproposto alla Roma insieme e Rugani. Da valutare anche il futuro di Matuidi. Il francese piace al Monaco