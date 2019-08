FANPAGE – Sarri Juventus esonero imminente | torna Massimiliano Allegri

FANPAGE – Sarri Juvetnus è esonero - torna Massimiliano Allegri : Sarri JUVENTUS – Avrebbe del clamoroso quanto rivelato dalla testata giornalistica FANPAGE.it. Stando a quanto apparso sul sito poche ore fa, la situazione in casa Juventus sarebbe molto tesa. Juvedipendenza.net non ha trovato riscontro in merito a quanto scritto, ma riportiamo testualmente per onore di cronaca: Sarri Juvetnus verso il divorzio, questo quanto riportato da […] More