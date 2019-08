Dalla Regione Lombardia 6 | 4 milioni per aiutare i cittadini in disagio a pagare l’affitto

Sicilia : dissesto idrogeologico - Dalla Regione 70 milioni per i centri abitati : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – In arrivo altri settanta milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio in Sicilia. Lo ha deciso il governo regionale che ha rimodulato le risorse del ‘Patto per il Sud – Fondo di sviluppo e coesione”, destinandole a 19 opere in centri abitati per prevenire fenomeni franosi. Il Piano degli interventi è stato predisposto dalla Struttura commissariale contro il dissesto ...

Sicilia : dissesto idrogeologico - Dalla Regione 70 milioni per i centri abitati (2) : (AdnKronos) – E ancora: Provincia di Catania, tre interventi San Gregorio di Catania (mitigazione rischio idrogeologico della collina – Monte Catira – e opere connesse alla realizzazione della via di fuga dei paesi etnei), 1,1 milioni di euro; Castel di Judica (centro abitato di Serro Calderaro), 1,1 milioni di euro, Piedimonte Etneo (regimentazione acque all’interno del centro abitato, vie Cassisi, Notara, Roma, Bellini, ...

Xylella - Dalla Regione i fondi per i vivai nelle zone a rischio : potranno mettere in sicurezza le serre : Il bando è contenuto nel Piano di sviluppo rurale 2014-2020. Il via alle domande il 18 settembre. L'annuncio del presidente Emiliano

Sicilia : risorse idriche - Dalla Regione 40 milioni per tre opere nel palermitano : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Oltre quaranta milioni di euro per finanziare l’ammodernamento di tre importanti opere irrigue in provincia di Palermo. Li ha ottenuti il governo Musumeci nel corso dell’ultima seduta del Cipe, alla quale ha partecipato il presidente della Regione. Si tratta di una rim

Sicilia : Dalla Regione in arrivo due milioni per centri antiviolenza e case rifugio : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - Arrivano oltre due milioni di euro per case-rifugio e centri antiviolenza e per fornire assistenza, a tutto campo, alle donne e ai loro figli minori. La Regione Siciliana ha, infatti, pubblicato i bandi per finanziare interventi a favore delle vittime di abusi e per so

Trivelle - Dalla Regione Siciliana ok a permessi di ricerca nella terra di Montalbano : Le Trivelle nella terra dei commissario Montalbano. La Regione Siciliana ha dato il via libera alla richiesta avanzata dalla Panther Oil. È la stessa società texana che voleva cercare idrocarburi nella Val di Noto nel 2007. All’epoca le Trivelle vennero bloccate da una mobilitazione popolare appoggiata anche da Andrea Camilleri, l’inventore del commissario Montalbano. Ed è proprio dove sono girate le puntate della fiction ...

Castel Giorgio - il governo autorizza l’impianto geotermico bocciato da Comune e cittadini e lasciato in sospeso Dalla Regione : “Il Consiglio dei ministri ha deliberato di superare la mancata intesa della Regione Umbria e, conseguentemente, di consentire la prosecuzione del procedimento di realizzazione dell’impianto pilota “Castel Giorgio” per ricerca di risorse geotermiche sito nel Comune di Castel Giorgio”. La decisione presa dal governo nella riunione del 31 luglio, dopo aver ascoltato l’assessore Antonio Bartolini in rappresentanza della Regione Umbria, ...

Maltempo Toscana : Dalla Regione 1 milione di euro per i territori colpiti : Ammonta a 1 milione e 55mila euro lo stanziamento della Regione Toscana in seguito al Maltempo che ha colpito le province di Massa Carrara, Lucca, Arezzo, Siena e Grosseto tra aprile e maggio, con la conseguente dichiarazione di stato di emergenza regionale. La somma, prevista da un’apposita delibera, va a finanziare gli interventi di emergenza messi in atto dalle Amministrazioni provinciali interessate e dai Comuni, 18 quelli coinvolti ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Dalla Regione oltre 741 mila euro per i danni di fine ottobre 2018 in val Tramontina : Nell’area della val Tramontina, in provincia di Pordenone, sono richiesti interventi per oltre 741.000 euro per il ripristino dei danni causati dal Maltempo di fine ottobre 2018. Lo fa sapere in una nota il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo sui fondi per gli interventi di ristoro dei danni destinata dalla Regione. Il vicepresidente, che oggi ha inaugurato la posa ...

Dalla Regione Campania alle Asl - maxi concorso per 2.175 posti : Nella rassegna dei concorsi pubblici di questa settimana, frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, si segnala il...

Rifiuti - Dalla Regione Lazio il diktat all'Ama : "In una settimana Roma deve essere pulita" : Nell'ordinanza si dispone che entro 48 ore la municipalizzata provveda "a raccolta dei Rifiuti e disinfezione vicino ai siti sensibili come ospedali e scuole". In una settimana l'intera città dovrà essere pulita. Virginia Raggi ha individuato un'area di Saxa Rubra come sito per le attività di trasbordo