Zingaretti: manovra Gentiloni?Offensivo

"Faccio appello per l'ennesima volta alla responsabilità e a fermare questo continuo proliferare di comunicati,battute, interviste che mettono a rischio la nostra credibilità".Così in una nota il segretario Pd, dopo la critica di Renzi a Gentiloni."Ovviamente non è mai esistita nessunadel presidente Gentiloni per far fallire l'ipotesi di un nuovo governo.Sostenerlo è ridicolo e offensivo". "Non ho timore a dire quello che penso" ribadisce Renzi. "Ho sempre difeso lo streaming, altri hanno cambiato idea".(Di venerdì 23 agosto 2019)