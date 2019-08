Treviso | 12 persone colpite da gastroenterite | intossicate dopo aver mangiato del sushi

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Nel Trevigiano diversehanno manifestato, nei giorni a cavallo del ferragosto, una serie di sintomi – come nausea, diarrea e vomito – tipici della “influenza intestinale”. È toccato agli esperti dell’unità di Microbiologia dell’Ospedale Ca’ Foncello di, sotto la direzione del dottor Roberto Rigoli, cercare di fare chiarezza sui 12 individui che si sono sentiti male, al termine delle cene a base di. In particolare si è trattato di due gruppi distinti, che si trovavano rispettivamente ad Asolo ed a Pieve di Soligo, formati da soggetti che in un caso avevano consumato il pasto a casa, nell’altro erano usciti per recarsi in un ristorante in zona....

