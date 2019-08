Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 agosto 2019) L'Aquila - Tra i compiti istituzionali diAbruzzo figura anche il supporto alle Procure e alle Forze dell’Ordine regionali consistente nell’dei campioni di sostanzeoggetto diamministrativi e penali. Il laboratorio dell’Agenzia che si occupa degli accertamenti opera all’interno delprovinciale die vanta un’esperienza più che ventennale in materia. La struttura è Centro di riferimento regionale per la tematica ed è parte integrante del Sistema Nazionale di Allerta Precoce contro le droghe dell’Istituto Superiore di Sanità. Ogni anno, con l’impiego di notevoli risorse economiche e di personale, analizza circa 2000 campioni di droghe sequestrate da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, dei quali il 35 per cento arriva dal. Il 19 luglio scorso Prefettura, Comune e Asl di ...

abruzzo24ore : Stupefacenti, le analisi dei sequestri del Pescarese tornano al Distretto Arta di L’Aquila - TerzoTempo54 : RT @artaabruzzo: #stupefacenti, le #analisi dei #sequestri della provincia di #Pescara tornano al Distretto @artaabruzzo di #LAquila https:… -