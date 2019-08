Samsung Galaxy A30s arriverà in Italia a settembre a un prezzo poco entusiasmante

Subito in azione Android 10 sul Samsung Galaxy S10 : nuove gesture in video : La notizia delle scorse ore più importante nel mondo smartphone si concentra sulla decisione da parte di Google di chiamare "Android 10" la prossima versione del sistema operativo mobile, con la possibilità di passare dalla teoria alla pratica oggi 23 agosto grazie ad un video incentrato sul Samsung Galaxy S10. Pochi giorni fa su queste pagine abbiamo parlato dei tempi necessari affinché il produttore coreano riesca a rendere disponibile il ...

Da oggi 23 agosto ufficiale l’uscita dei Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus in Italia : tutti i prezzi : Siamo finalmente arrivati alla tanto attesa svolta per quanto riguarda la commercializzazione dei vari Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus qui in Italia. A partire da oggi 23 agosto, infatti, è possibile procedere con il loro acquisto presso lo store ufficiale del produttore coreano online, o in alternativa attraverso le principali catene che operano nel nostro Paese. Un'attesa come al solito di poche settimane, prima che si potesse passare ...

Samsung Galaxy S9 non più disponibile con Fuori Tutto di Tre ma restano alcuni Huawei : Proseguirà fino a domenica 1 settembre l'operazione Fuori Tutto di Tre ma da oggi non sarà più disponibile il Samsung Galaxy S9. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy S9 non più disponibile con Fuori Tutto di Tre ma restano alcuni Huawei proviene da TuttoAndroid.

Ecco le differenze fra la ricarica a 25 e 45 watt di Samsung Galaxy Note 10 e la trovata per l’audio stereo : Quanta differenza fa usare il caricabatterie standard da 25 watt e quello opzionale da 45 watt per ricaricare Samsung Galaxy Note 10+? Ecco i risultati e qualche informazione su come Samsung è riuscita a dotare i Note dell'audio stereo. L'articolo Ecco le differenze fra la ricarica a 25 e 45 watt di Samsung Galaxy Note 10 e la trovata per l’audio stereo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ sono disponibili all’acquisto in Italia : A partire da oggi, 23 agosto, i nuovi Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ sono ufficialmente disponibili all'acquisto sul mercato Italiano. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ sono disponibili all’acquisto in Italia proviene da TuttoAndroid.

Nuovo importante aggiornamento per le cuffie Samsung Galaxy Buds : Nuovo importante aggiornamento software per le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds: il firmware R170XXU0ASH2 porta una maggiore stabilità della connessione Bluetooth. L'articolo Nuovo importante aggiornamento per le cuffie Samsung Galaxy Buds proviene da TuttoAndroid.

Il teardown di iFixit smaschera il componente misterioso dei Samsung Galaxy Note 10 : Ricordate il "giallo" sul componente ignoto nel telaio dei Samsung Galaxy Note 10? Con l'aiuto del manuale utente pensavamo di aver liquidato la questione L'articolo Il teardown di iFixit smaschera il componente misterioso dei Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Primi dettagli sul display del Samsung Galaxy Fold 2 - fra protezione e diagonale : Samsung abbandonerà lo strato protettivo in polimero a favore di una protezione pieghevole completamente in vetro per il suo Galaxy Fold 2. L'articolo Primi dettagli sul display del Samsung Galaxy Fold 2, fra protezione e diagonale proviene da TuttoAndroid.

Samsung ufficializza Galaxy A50s e Galaxy A30s : nuove fotocamere e nuove colorazioni : Samsung ufficializza oggi Galaxy A50s e Galaxy A30s, aggiornamenti dei modelli lanciati nella prima parte dell'anno L'articolo Samsung ufficializza Galaxy A50s e Galaxy A30s: nuove fotocamere e nuove colorazioni proviene da TuttoAndroid.

Ecco degli sfondi per nascondere il foro del display dei Samsung Galaxy Note 10 - anche del Galaxy Store : Ecco due belle raccolte di sfondi da Reddit e dal Galaxy Store per nascondere o sfruttare in modo originale il foro nel display nei nuovissimi Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+. L'articolo Ecco degli sfondi per nascondere il foro del display dei Samsung Galaxy Note 10, anche del Galaxy Store proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G alla corte di JerryRigEverything per il durability test (video) : Samsung Galaxy Note 10 nella variante Plus 5G viene messo alla frusta da JerryRigEverything, lo youtuber noto per i suoi durability test L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ 5G alla corte di JerryRigEverything per il durability test (video) proviene da TuttoAndroid.

C’è ancora vita per i Samsung Galaxy S7 : nuovi aggiornamenti vicini - situazione a fine estate : Si parla poco di Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge in questo periodo, anche perché ormai sono trascorsi più di tre anni dalla loro effettiva commercializzazione. Tuttavia, sono in tanti a chiedersi quali siano le prospettive per i due smartphone ancora tanto diffusi in Italia e nel resto del mondo, a maggior ragione dopo avervi parlato di qualche problemino riscontrato in seguito al download della patch di giugno. Soprattutto dal punto di ...

Come funziona la ricarica a 45 Watt di Samsung Galaxy Note 10 Plus : Samsung Galaxy Note 10 Plus ha la possibilità di ricaricarsi velocemente a 45 Watt invece che a 25 Watt Come grazie al caricabatterie incluso in confezione grazie alla tecnologia Super Fast andando ad aumentare in modo sensibile e Notevole la rapidità per ridare succo alla batteria. Basti pensare che la generazione precedente di Note si […] L'articolo Come funziona la ricarica a 45 Watt di Samsung Galaxy Note 10 Plus proviene da ...

Sfruttate il foro nel display dei Samsung Galaxy S10 in modo originale con questi sfondi : Ecco una bella raccolta di sfondi per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e che sfruttano o coprono in modo originale il foro nel display: avete solo l'imbarazzo della scelta. L'articolo Sfruttate il foro nel display dei Samsung Galaxy S10 in modo originale con questi sfondi proviene da TuttoAndroid.