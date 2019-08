Purché finisca bene – Una villa per due | trama e cast del film con Neri Marcorè

Ascolti tv - Auditel del 18 agosto : vittoria di Purché finisca Bene su Rai1 : Il telefilm di Rai1 Purché Finisca Bene – Una Ferrari per Due ha vinto la sfida del prime time televisivo di domenica 18 agosto conquistando 1.744.000 spettatori e il 12% di share. Al secondo posto, su Canale 5, L’Inganno con 1.262.000 spettatori e l’8.2% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per E alla fine arriva Polly con 1.121.000 spettatori e il 7.2% di share. A seguire, tra gli altri programmi di prima serata: ...

Purché finisca bene – Una Ferrari per due : trama - cast e curiosità della fiction di Rai1 : Una coppia di attori rodati e dal talento comico notevole come Giampaolo Morelli e Neri Marcorè per Una Ferrari per due, il primo film mai uscito per il ciclo Rai Purché finisca bene. Domenica 18 agosto, a partire dalle 21.25 su Rai1, va infatti in onda questa fiction, risalente al 2014. La pellicola tratta in modo leggero e scanzonato il problema dell’invecchiamento professionale e della mancanza di valorizzazione delle risorse umane ...

Purché finisca bene – Mia moglie - mia figlia - due bebè : trama - cast e curiosità : Per il ciclo Purché finisca bene, Rai1 ripropone una produzione del 2016 che vanta nel cast la coppia d’assi Neri Marcorè e Serena Autieri (che quest’anno sarà impegnata anche con il doppiaggio del secondo film di Frozen). Mia moglie, mia figlia, due bebè va in onda domenica 4 agosto, dalle 21.25 circa, su Rai1. Purché finisca bene – Mia moglie, mia figlia, due bebè, film in onda domenica 4 agosto: trama Antonio Novelli (Neri ...

Ascolti tv - dati auditel del 4 agosto vince Purchè finisca bene 2 : Ascolti tv, prime time Netto successo per i canali Rai nella serata di domenica 4 agosto. La replica della fiction Mia moglie, mia figlia, due bebè – della serie Purché finisca bene 2 – con Neri Marcorè, Serena Autieri e Flavia Gatti, ha ottenuto 2 milioni 404mila spettatori pari al 15.8% di share. Molto bene il volley femminile su Rai2: il match Italia – Olanda, che ha visto la nostra nazionale azzurra qualificarsi alle ...

Ascolti TV | Domenica 4 agosto 2019. Purchè Finisca Bene 15.8% - Canale 5 sprofonda al 6.3%. Bene la Pallavolo (12.1%) : Florence I dati di ieri sono stati diffusi in ritardo. Nella serata di ieri, Domenica 4 agosto 2019, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene – Mia Moglie, mia Figlia, due Bebè ha conquistato 2.404.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 Florence ha raccolto davanti al video 970.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Rai2 l’incontro di Pallavolo Olanda-Italia ha catturato l’attenzione di 1.936.000 spettatori ...

Purché finisca bene – Una coppia modello : trama e curiosità : Dopo il successo del secondo ciclo, andato in onda nella prima parte del 2019, torna in tv la prima serie di film prodotti per il piccolo schermo chiamata Purché finisca bene con la commedia dal titolo Una coppia modello: l’appuntamento è per le 21.25 di venerdì 28 giugno su Rai1. Purché finisca bene – Una coppia modello: anticipazioni trama Enzo e Adriano si trovano al bar, usciti dal tribunale e freschi di separazione: per uno ...