Paracanoa | Mondiali Szeged 2019 | Esteban Farias cede il trono al giovane Peter Pal Kiss

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Manfredi Rizza e Francesca Genzo volano in semifinale nel K1 200. Quattro azzurri in Finale A nella Paracanoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10: Il russo Lukantsopv si aggiudica l’ultima batteria del K1 200 qualificandosi per la semiFinale assieme a Dushev (Bulgaria), Kaczmarek (Polonia), Tokarnitskyi (Kazakistan), Collins (Usa) 18.02: Manfredi Rizza!!!! L’azzurro vince la sua batteria battendo in volata lo svedese Menning. Si qualificano per la semiFinale anche il ceco Svab, il bielorusso Tratsiakou e il bosniaco ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : diventano tre gli azzurri in finale nella Paracanoa : Ai Mondiali di Canoa velocità di Szeged, in Ungheria, si sono disputate le semifinali delle quattro specialità paralimpiche della paraCanoa che avevano già corso e batterie, e l’Italia era presente in tre di queste, dato che stamane nel KL1 200 maschile Esteban Farias aveva centrato il pass diretto per la finale A. Altri due azzurri si qualificano per l’ultimo atto, con la possibilità di giocarsi le medaglie e la qualificazione alle ...

