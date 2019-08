Il mercato degli smart speaker esiste e cresce parecchio

Neymar-Juventus - colpo di scena : l’ipotesi degli analisti di mercato… : Nonostante la società avesse smentito la notizia, la suggestiva idea Neymar per la Juventus continua a tenere banco tra gli analisti di mercato. Quanto ipotizzato dalla stampa brasiliana, in merito ad un possibile inserimento dei bianconeri tra Barça e Real per l’asso del PSG, prende piede anche sul tabellone Stanleybet, che propone la Vecchia Signora proprio come opzione di mezzo (a 2,75) tra i blaugrana, favoriti a 2,25, e i ...

Elkann : “Sarri si sente a casa. E’ contento dell’ambiente - del mercato e degli acquisti” : La partitella di Villar Perosa tra la Juve A e la Juve B si è conclusa con la vittoria della prima squadra per 3-1. Doppietta di Dybala (il primo gol su rigore), Cuadrado e autorete di Demiral. L’amichevole si è conclusa dopo 50′ per una festosa invasione di campo dei tifosi. Al termine, John Elkann ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non c’è mai stata opposizione tra vincere e giocare bene. ...

Samsung domina il mercato degli smartphone in Europa - in calo Huawei e Apple : La fotografia scattata dagli analisti di Canalys mostra un'istantanea del mercato europeo degli smartphone che ha chiuso il secondo trimestre 2019 a quota 45,1 milioni di unità, praticamente invariato rispetto ai 41,2 milioni di un anno fa, tuttavia sono cambiate le quote delle principali aziende. Samsung ha beneficiato del bando americano a Huawei che ha perso terreno assieme a Apple. L'articolo Samsung domina il mercato degli smartphone in ...

Calciomercato Napoli : Lozano sarebbe quasi degli azzurri per 42 milioni di euro : Secondo i vari media messicani, Lozano sarebbe un calciatore del Napoli in quanto la trattativa con il Psv si sarebbe conclusa positivamente. Infatti, sembrerebbe che sia stato superato anche lo scoglio dei diritti d'immagine, notoriamente complicato quando l'interlocutore è il patron azzurro. Inoltre, i partenopei dovrebbero sborsare l'intero valore della clausola rescissoria che è pari a 42 milioni di euro, senza nessuno sconto. L'esterno ...

Calciomercato Inter - i capricci degli attaccanti : si incassano troppi ‘no’ : Calciomercato Inter, si è mossa molto la squadra nerazzurra questa estate. Sì, ma solo in difesa e a centrocampo. Resta il problema dell’attacco, ‘svuotato’ dalle assenze di Lautaro e Keita impegnati in Coppa America e Coppa d’Africa e da quella di Icardi considerato fuori dal progetto. In ICC, il tecnico Antonio Conte ha potuto contare soltanto sui giovani Esposito e Longo o su un Perisic adattato. L’Inter e ...

ByteDance sta entrando nel mercato degli smartphone - TikTok Phone in arrivo? : Secondo un rapporto di Reuters, ByteDance, la compagnia madre di TikTok (precedentemente nota come Musical.ly), sta entrando nel settore degli smartPhone con un progetto che è in cantiere da circa sette mesi. Reuters afferma che ByteDance ha acquisito numerosi brevetti dal produttore di smartPhone di nicchia Smartisan oltre a numerosi dipendenti chiave, tra i quali l'ex dirigente Wu Dezhou. L'articolo ByteDance sta entrando nel mercato degli ...

Scoperto laboratorio degli orrori : “Testa di donna cucita sul corpo di un uomo - organi e arti venduti al mercato nero” : La testa di una donna cucita sul corpo di un uomo. Un “contenitore per il raffreddamento pieno di genitali maschili, un secchio pieno di teste, braccia e gambe e una serie di teste infette“. È ciò che hanno trovato gli agenti dell’Fbi nel Biological Resource Center di Phoenix, in Arizona, quando nel 2014 fecero irruzione in quello che è stato soprannominato come il “laboratorio degli orrori”, come si legge nei ...

mercato NBA – Russell Westbrook è un nuovo giocatore degli Houston Rockets : i dettagli della trade : Russell Westbrook si trasferisce da OKC agli Houston Rocktes: trade pazzesca nella notte che coinvolge anche Chris Paul In casa Thunder hanno schiacciato il bottone: è rebuilding totale. Dopo l’addio di Paul George, finito ai Clippers al fianco di Kawhi Leonard, anche Russell Westbrook lascia Oklahoma. Il playmaker aveva espresso i suoi dubbi in merito alla permanenza ai Thunder, visto l’addio di PG13 e la volontà della franchigia di ...

Calciomercato Milan - Bennacer rischia di saltare : richiesta troppo alta degli agenti : Può saltare definitivamente la trattativa che doveva portare Ismael Bennacer al Milan: manca l’accordo sullo stipendio del giocatore.“powered by Goal”Sembrava tutto fatto per il Milan sul fronte Ismael Bennacer, ma la trattativa che dovrebbe portare il centrocampista dell’Empoli in maglia rossonera potrebbe definitivamente saltare dopo gli intoppi delle ultime ore.Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, ...

Huawei rimane forte in Italia : secondo Furcas il ban degli USA non ha colpito il mercato italiano : A margine della presentazione di Mate 20X 5G, il dirigente Pier Giorgio Furcas ha risposto ad alcune domande sulla questione Huawei-USA. L'articolo Huawei rimane forte in Italia: secondo Furcas il ban degli USA non ha colpito il mercato Italiano proviene da TuttoAndroid.

mercato NBA – Colpo a sorpresa degli Hawks : in arrivo Jabari Parker : Gli Atlanta Hawks pronti a firmare Jabari Parker: per l’ex cestista di Bulls e Wizards è pronto un contratto biennale Prosegue la fase di ricostruzione degli Atlanta Hawks. La franchigia della Georgia ha optato per la creazione di un core giovane, guidato da leader Trae Young, con al seguito John Collins, Kevin Huerter, DeAndre Hunter e Cam Reddish. Secondo Yahoo Sport è in arrivato anche un altro prospetto interessante, Jabari Parker, in ...

Calciomercato Fiorentina - Commisso porta soldi ed entusiasmo : la lista degli obiettivi viola [FOTO] : Calciomercato Fiorentina – entusiasmo alle stelle per la Fiorentina dopo l’arrivo di Rocco Commisso. Ora è il momento di pensare al Calciomercato. Pradè e Montella hanno già pianificato le prime mosse per rinforzare una squadra salvatasi solo all’ultima giornata nella scorsa stagione. Sarà mini-rivoluzione in casa viola con Lafont, che ha già salutato la compagnia, direzione Nantes. Il nuovo portiere potrebbe ...