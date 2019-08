Il 22 agosto è il Layne Staley Day | la decisione del sindaco di Seattle

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 23 agosto 2019) La memoria dell'ex frontman degli Alice In Chains trova nuova forza nelDay, la ricorrenza ufficiale che la città di, nella persona delJenny Durkan, ha scelto di proclamare proprio nel giorno in cuiavrebbe compiuto 52 anni.nasceva a Kirkland il 221967 e si spegneva ail 5 aprile 2002, esattamente 8 anni dopo Kurt Cobain dei Nirvana, ma la sua band non smise di suonare e di portare avanti uno dei progetti grunge più importanti degli anni '90. Nel documento ufficiale firmato dalDurkan, ilDay viene spiegato così: La voce diera leggendaria, e altri musicisti sono stati fortemente influenzati dal suo stile inconfondibile .... I genitori di, Phil e Nancy, hanno fondato ilMemorial Fund per aiutare le persone cadute nella dipendenza da oppiacei nella ...

NicholasD_Altea : RT @RumoreMagazine: #dallarete Da quest'anno, ogni 22 agosto a #Seattle, si celebrerà il #LayneStaley Day. - OptiMagazine : Il 22 agosto è il #LayneStaley Day, la decisione del sindaco di Seattle - DDellerba : RT @rockonitalia: Avrebbe compiuto oggi 52 anni Layne Staley (Kirkland, 22 agosto 1967 – Seattle, 5 aprile 2002), cantante e frontman di Al… -