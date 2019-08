**Governo : Pd - ‘no proposta Gentiloni commissario Ue da M5S’** : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – “Si conferma che non è stata avanzata nessuna proposta di Gentiloni commissario Ue da M5S”. Si precisa da fonti Pd. L'articolo **Governo: Pd, ‘no proposta Gentiloni commissario Ue da M5S’** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Governo : Zingaretti - ‘no papocchi - Pd non ha paura di elezioni’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Non vogliamo soluzioni di piccolo cabotaggio, nessuno ha paura delle elezioni. Siamo sereni. Se poi ci saranno le condizioni per un governo nuovo, faremo la nostra parte”. Lo dice Nicola Zingaretti a Speciale Tg1. L'articolo **Governo: Zingaretti, ‘no papocchi, Pd non ha paura di elezioni’** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Governo : Salvini - ‘no governetti e giochini Palazzo - parola a italiani’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo smascherato il grande imbroglio. Per questo confido nella saggezza del presidente Mattarella” perché “un conto sono i giochini di Palazzo, un conto è quello che serve all’Italia e l’Italia non ha bisogno di governetti. Sono gli italiani che devono decidere”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo **Governo: Salvini, ‘no governetti e giochini ...

