Calciomercato Juventus | L' Equipe ipotizza un possibile rilancio nell' offerta per Neymar

Calciomercato Juventus- Capitolo cessioni ancora da analizzare con grande calma e Paratici pronto a far cassa per tentare di regalare l'ultimo grande acquisto a Maurizio Sarri. Come riportato dall'odierna edizione della "Gazzetta dello Sport", la Juventus sarebbe pronta ad affondare il tiro su Mauro Icardi. Tutto per tutto sull'attaccante dell'Inter. Paratici non ha dubbi e

Calciomercato Juventus News: Ultime notizie sulle trattative bianconere. Il croato dovrebbe trasferirsi in blaugrana per arrivare al giovane terzino.

Calciomercato Juventus - Neymar : bianconeri ancora in corsa per il Mundo Deportivo : Non si spegne il sogno Neymar per il Calciomercato della Juventus. Il brasiliano ha rotto da tempo con il Paris Saint Germain e sta cercando in tutti i modi di cambiare aria. Barcellona e Real Madrid sono le grandi favorite nella corsa alla stella carioca, ma secondo i rumors in arrivo dalla Spagna c'è la possibilità che la Juve non sia per niente tagliata fuori. Calciomercato Juventus: il sogno Neymar continua Ad alimentare i sogni di ...

Calciomercato Juventus – arrivano novità importanti da parte del Corriere della Sera. La società bianconera, è a lavoro per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico toscano Maurizio Sarri; è necessario fare cassa, così la dirigenza è a lavoro ed attende con ansia l'offerta giusta. Il PSG fa sul serio e pensa non soltanto a

Calciomercato Juventus - Palmeri : 'Paratici vorrebbe Suarez - Rakitic e Dembelé del Barcellona' : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Fabio Paratici, infatti, è volato a Barcellona e sta trattando alcuni giocatori del club blaugrana, come riporta il noto giornalista di Tuttomercatoweb Tancredi Palmeri. La Juventus e il Barcellona hanno bisogno di smaltire alcuni giocatori delle proprie rose e starebbero lavorando per alcuni scambi sorprendenti. Paratici avrebbe proposto al club catalano uno scambio ...

Calciomercato Juventus – Si cerca di stringere i tempi, il nome caldo è quello del brasiliano Neymar, voglioso di lasciare Parigi. La trattativa dell'estate potrebbe essere giunta alle ore decisive. La svolta decisiva sembra essere sempre più vicina; il brasiliano è nel mirino di molte big d'Europa, tra le quali non può mancare certamente la

Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L'attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all'Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli:

Calciomercato Roma - prosegue la trattativa con la Juventus per Rugani : gli aggiornamenti : Il club giallorosso ha incontrato oggi la Juventus per parlare di Rugani, obiettivo dichiarato per la difesa di Fonseca La Roma spinge per avere Rugani, profilo individuato dalla società giallorossa per rinforzare il proprio reparto difensivo. Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro tra il club di Pallotta e la Juventus, con il futuro del giocatore italiano come oggetto di discussione. Rugani – LaPresse/Marco ...

Calciomercato Juventus: dopo l'affare che ha portato Spinazzola nella capitale e Pellegrini a Torino (poi girato in prestito al Cagliari), Juve e Roma sono pronte a chiudere un nuovo scambio. Come riportato da Sportmediaset e rilanciato da Tuttomercatoweb.com, in queste ore il nome più caldo per il mercato in uscita dalla Juventus è quello di

Calciomercato Juventus : Rugani verso la Roma - servirebbe un mancino e si pensa a Miranda : Il Calciomercato della Juventus oggi potrebbe avere una svolta in difesa. Maurizio Sarri ha una certa abbondanza di centrali in organico, e per questo motivo almeno uno andrà via. Attualmente il principale indiziato a lasciare Torino è Daniele Rugani che ha perso il ballottaggio estivo con Demiral. L'ex Sassuolo infatti farà parte della nuova retroguardia bianconera con Chiellini, Bonucci e de Ligt. Nel frattempo si starebbe scandagliando il ...

Calciomercato Juventus : contatti con il Barcellona per Mandzukic - Rakitic e Miranda : Il Calciomercato della Juventus guarda a Barcellona per piazzare due esuberi. I nomi più caldi al momento sul fronte spagnolo sono quelli di Mario Manduzkic ed Emre Can. Entrambi non rientrano nei piani di Sarri per la prossima stagione e sono tentati dall’avventura in Spagna. I blaugrana per provare a convincere Paratici, volato in Catalogna negli scorsi giorni, sono pronti ad inserire negli affari almeno due contropartite. Secondo Corriere ...

Calciomercato Juventus - resta incerto il futuro di Dybala : il Paris Saint-Germain ‘bloccato’ da… Neymar : Nel caso in cui i parigini non dovessero affondare il colpo, Dybala rimarrebbe a Torino per giocarsi le proprie carte con Maurizio Sarri Il futuro di Paulo Dybala al momento è tutt’altro che definito, l’argentino non è certo di rimanere alla Juventus, ma le pretendenti scarseggiano così come il tempo per imbastire una simile cessione. AFP/LaPresse L’unico club che ha mostrato interesse per la Joya è il Paris ...

Calciomercato Juventus News: Ultime notizie sulle trattative dei bianconeri. Il centrocampista francese pensa solo a far bene in allenamento.