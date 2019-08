Brescia | le parole di Corini | “Ci sarà da soffrire per tutta la stagione” E su Balotelli…

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Da una parte l’entusiasmo per l’arrivo di Balotelli, dall’altro l’imminenza di un debutto in campionato, a Cagliari, da affrontare non solo senza l’attaccante che dovrà scontare 4 turni di squalifica, ma anche senza Torregrossa e con un’emergenza in difesa. “Di certo – ledi Eugenio, in conferenza stampa – questo esordio l’avevamo preparato in maniera diversa. Paghiamo un po’ i 120′ in Coppa Italia, ma bisogna saper fronteggiare anche le difficoltà e dalla nostra abbiamo un grande entusiasmo”. “Nonostante le assenze – aggiunge – manterremo il nostro stile di gioco, anche se potremmo cambiare un po’ l’abito tattico. Sappiamo che cida: non solo a Cagliari, ma perla stagione”. Sull’arrivo di Balotelli spiega che “ha ...

