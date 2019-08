Sconti PS Store di fine estate | ottimi prezzi per GTA 5 | Hitman 2 | The Witcher 3 e tanti

Humble Store da il via ad una serie di Sconti a tema 2K Games : Il famoso Store digitale Humble Store ha da poco aperto i nuovi saldi a tema 2K Games , i giocatori PC potranno quindi mettere le mani su decine di giochi in sconto fino all'80%. Di seguito potete trovare una comoda lista con tutte le offerte più convenienti, tuttavia se volete consultare tutte le proposte non vi resta che andare sul sito ufficiale.Cosa ne pensate di questi sconti ? Cosa avete intenzione di acquistare?FONTE: Humble Store Leggi ...

Ancora Sconti PS Store sui migliori giochi PS4 : offerte di fuoco nel weekend di fine giugno : Gli sconti PS Store non finiscono mai! Soprattutto in questa estate appena iniziata e già caldissima. Questo a tutto vantaggio dei possessori di una fiammante PlayStation 4, che possono recuperare alcuni dei migliori giochi per la console di ultima generazione made in Japan a prezzi assai vantaggiosi. Se solo una manciata di giorni fa vi ho riportato la notizia dei Mega sconti sullo Store virtuale di Sony, oggi infatti il colosso giapponese va ...

PlayStation Store - al via i "Mega Sconti" e nuova offerta della settimana : A partire da oggi sullo Store di PlayStation sono iniziati i Mega Sconti. Una serie di titoli sono in promozione fino al 65%, tra cui Call of Duty Black Ops III, Middle-earth: Shadow of War, Tales of Berseria e molti altri.La promozione sarà valida fino al 10 di luglio. Oltre a questo, il blog di PlayStation ha annunciato la nuova offerta della settimana che ha come protagonista Bioshock the Collection ora in promozione a 8,99 euro anziché ...