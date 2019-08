Neanche è cominciata e Renzi già contraddice Zingaretti | Sì al Conte bis

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) La trattativa fra Pd e M5S è in fase ancora embrionale e la prima vera condizione posta da Nicola- il no a unbis - viene già contraddetta da Matteo, che dice sì a un reincarico all’avvocato del popolo. “Non ho nessuna preclusione verso ilbis” ha confidato ai suoi, secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, che riporta il ragionamento dell’ex premier:“Non ci possiamo permettere di far saltare questa delicatissima operazione politica per i nomi. Ormai è tutto noto: il Paese sa del nostro tentativo di formare una nuova maggioranza con il M5S. Sarebbe da idioti farne una questione di poltrone. Salvini ci distruggerebbe nelle urne. Siamo a metà del guado, non possiamo fermarci. Questo governo deve nascere e durare almeno due anni”. Dopo anni da “rottamatore” ora...

