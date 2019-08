Muore la nonna di Nadia Toffa Non regge al dolore per la perdita dell' amata nipote

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) A pochi giorni dalla scomparsaa conduttrice, ha dovuto affrontare un altro doloroso lutto, quello di Maria Cocchi,a conduttrice de Le Iene. La donna aveva 97 anni e pare non abbia retto alper la.Maria non era conosciuta solo per essere la, ma anche per essere la donna più anziana del paese dove viene descritta come una persona dolce e generosa.La famiglia di, già straziata dalla tragedia che sta vivendo per la sua, ha mantenuto il più stretto riserbo sulla notizia, volendo vivere questo momento delicato lontana dai riflettori. Solo i giornali locali hanno riferito il lutto e i funerali si sono svolti martedì 20 agosto a Cerveno, piccolo comune di circa 700 abitanti nella Val Camonica. dove la donna viveva da tempo. View this post on InstagramA post shared by...

