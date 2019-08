Assemblea M5S:mandato a trattare con Pd

Il MoVimento 5 stelle ha ufficialmente aperto la porta al dialogo con il Pd, con unchiaro dell'degli eletti, partendo dal tema del taglio dei parlamentari. Ma la porta a Salvini,che ha rilanciato e fatto un'apertura a Di Maio, non sarebbe ermeticamente chiusa, anche se è una strada difficilmente praticabile. "Ora o la Lega apre in maniera seria oppure noi da domani iniziamo realmente acon il Pd", spiega un pentastellato. Al momento non vi sarebbero stati contatti tra Salvini e Di Maio.(Di giovedì 22 agosto 2019)