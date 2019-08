Appello dei Volontari Vigili del Fuoco in congedo di Modica | serve un nuovo mezzo

Genova - l'Appello dei parenti delle vittime : "Reati gravi non siano mai prescritti" : Egle Possetti, presidente dell'associazione fondata dai parenti, interviene nel corso della cerimonia di commemorazione: "Vogliamo giustizia"

Volley femminile - Preolimpico 2019 : Italia - bisogna battere il Belgio! Partita senza Appello - servono le azzurre dei giorni migliori : Ora si inizia a fare davvero sul serio. Dopo la passeggiata di ieri contro il Kenya, l’asticella si alza per l’Italia impegnata nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: questa sera (ore 21.15) le azzurre scenderanno in campo per affrontare il Belgio in un match fondamentale per la corsa verso la rassegna a cinque cerchi. La nostra Nazionale conosce un solo verbo: vincere. Il successo è determinante per le ragazze ...

Napoli - l'Appello dei pazienti in attesa del trapianto di cuore al ministro Grillo : «Ora tocca a lei, ministro Grillo, dare ascolto ai 70mila cittadini che hanno firmato la petizione con la quale chiedono di dare piena applicazione alla legge 91 sulla donazione degli...

Strage di Bologna - l’Appello dei familiari delle vittime : “Consegnate le immagini di quel giorno - utili per individuare altri responsabili” : Fotografie, immagini, filmati possono essere fondamentali per raggiungere la verità. Per capire, finalmente, cosa è successo il 2 agosto del 1980, quando una bomba nella stazione di Bologna provocò la morte di 85 persone. Lo ricorda, pochi giorni prima del 39° anniversario della Strage, Paolo Bolognesi, il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime che fa un appello a tutti coloro che passarono, quel giorno, dal capoluogo ...

Caso Serravalle - in Appello Corte dei conti condanna Filippo Penati e gli altri : dovranno versare oltre 44 milioni : La Corte dei conti ha ribaltato la sentenza di assoluzione nel processo di primo grado per l’acquisto da parte della provincia di Milano del 15% delle azioni della Milano-Serravalle dal gruppo Gavio nel 2005 a prezzi considerati poco equi. L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati e altre 11 persone sono state condannate in appello al risarcimento di 44,5 milioni di euro. La sentenza ha stabilito, in particolare, che ...

L’assoluzione di Calogero Mannino in uno dei processi sulla trattativa Stato-mafia è stata confermata in Appello : La Corte d’appello di Palermo ha confermato l’assoluzione dell’ex ministro della Democrazia Cristiana Calogero Mannino in uno dei processi sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Mannino era imputato per il reato di “violenza o minaccia a un corpo politico” previsto dall’articolo 338 del codice

Alpinista ferito - Appello dei familiari : 14.17 appello dei familiari di Francesco Cassardo,l'Alpinista ferito sui monti del Pakistan:"La Farnesina ci aiuti a inviare soccorsi". Da ieri Cassardo è bloccato in gravi condizioni dopo una caduta. Con lui un altro Alpinista. L'elisoccorso non è stato attivato. In zona potrebbero arrivare presto altri due alpinisti, in tal caso Cassardo potrebbe essere portato a valle a piedi. "Sta morendo -dicono i familiari nell' appello al ministro ...

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - l'Appello dei poligrafici 'azienda riveda piano esuberi' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "Chiediamo all'azienda di rivedere il piano presentato e di proporre soluzioni concrete per garantire i livelli occupazionali". Ad avanzare la richiesta sono i poligrafici del Giornale di Sicilia impegnati in una vertenza che ha già portato a sette giorni di sciopero d

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - l’Appello dei poligrafici ‘azienda riveda piano esuberi’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “Chiediamo all’azienda di rivedere il piano presentato e di proporre soluzioni concrete per garantire i livelli occupazionali”. Ad avanzare la richiesta sono i poligrafici del Giornale di Sicilia impegnati in una vertenza che ha già portato a sette giorni di sciopero da quando il gruppo Ses, titolare della maggioranza delle azioni del Giornale, ha annunciato l’esubero di 34 ...

Non abbiamo soldi per operarla! L’11enne con la testa girata di 90 gradi - Appello dei familiari : Afsheen Kumbar è una bambina pachistana di soli 11 anni affetta da un grave malformazione che le rende la vita un inferno: il suo collo e la sua testa infatti sono girati di 90 gradi e le impediscono i normali movimenti. A causa di questa condizione la minore vive con un costante dolore che ormai le rende difficile fare qualsiasi attività quotidiana, anche la più semplice come mangiare o andare in bagno. Per questo le servirebbe un intervento ...

Elisabetta Trenta - rivolta dei militari contro la ministra : Appello a Salvini - "salva la nostra dignità" : Non solo Matteo Salvini. Anche i militari sono studi del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Gli stessi militari a cui fa riferimento il dicastero guidato dalla grillina, sempre più all'angolo, infatti la disconoscono. Lo fanno - come riporta Il Giornale - con un comunicato diffuso nella serat

Fratelli d’Italia - dopo gli arresti dei consiglieri per ‘ndrangheta l’Appello ai territori : “Non far entrare chiunque” : “Stiamo crescendo. Ed è questo il momento in cui fare più attenzione. Diventiamo grandi, nel partito potrebbe entrare di tutto”. Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, chiama a rapporto i dirigenti territoriali. L’obiettivo è “aprire gli occhi“. Gli arresti, nel giro di pochi giorni, del presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso, e del consigliere ...

Appello degli scienziati : social e governi devono sostenere l’obbligo dei vaccini : Il mondo della scienza scende in campo per difendere i vaccini. Un gruppo di medici, immunologi e scienziati internazionali, in una lettera pubblicata sul’ Journal of Health Communication’, ha ribadito come “i motori di ricerca e i social media devono fare di più per prevenire la diffusione di informazioni false e inaccurate sulle vaccinazioni infantili e i governi devono sostenere di più i programmi di immunizzazione ...

A vuoto l'Appello dei migranti : ora pronti a forzare il blocco : Valentina Raffa Con un video i 42 avevano chiesto lo sbarco: "Qui siamo in prigione". Le mosse di Rackete, la capitana della nave O l'Italia o niente, è stato sin dall'inizio per la Ong tedesca Sea Watch, che attendeva l'autorizzazione a far sbarcare a Lampedusa 42 immigrati raccolti in mare due settimane fa, pur consapevole che l'Italia non avrebbe mai dato il suo placet, se non costretta. La Libia no perché non è un porto sicuro - ...