Sally di Beautiful si svela | Courtney Hope nella vita fa anche un altro lavoro

Beautiful - anticipazioni americane fino al 12 luglio : Sally vuole riconquistare Wyatt : Gli spunti non mancheranno nelle puntate americane di Beautiful che verranno trasmesse nel canale CBS dall'8 al 12 luglio . Le trame di tale periodo verranno ampiamente dedicate alla risposta di Hope e alla proposta di matrimonio di Thomas: nonostante l'esitazione iniziale, la Logan accetterà di diventare la signora Forrester, pensando soprattutto al bene di Douglas. Tale novità porterà a grandi discussioni in famiglia, con Brooke e Liam ...

Beautiful - anticipazioni USA : come farà Sally a riavvicinarsi a WYATT? : Ve lo abbiamo già anticipato: nelle attuali puntate americane di Beautiful , per Wyatt Spencer la sua ex fidanzata SALLY Spectra sembra ormai solo un ricordo di cui dimenticarsi alla svelta, intento com’è a pianificare il suo futuro con Flo Fulton, la ragazza dei tempi delle superiori che è tornata prepotentemente alla ribalta nei suoi pensieri fin dal momento in cui si sono casualmente incontrati di nuovo a Los Angeles, dopo tanto ...

Beautiful - spoiler americani : Sally spera di ottenere il perdono di Wyatt : Gli spoiler americani della soap opera 'Beautiful' rivelano che ci saranno degli ulteriori colpi di scena nel rapporto tra Wyatt e Sally. Nelle puntate italiane la relazione è ancora in corso, ma in America tra i due è finita per il fatto che il giovane si è sentito tradito dal comportamento della donna. La stilista sarebbe stata incolpata di non aver raccontato la verità in merito all'intenzione di Thomas di riconquistare l'amore di Hope. Sally ...