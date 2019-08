Prima giornata di consultazioni al Quirinale Si parte da Casellati e Fico

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA : quattro azzurri in gara nella Prima giornata di qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia – Il programma completo della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare degli Europei di Equitazione, specialità salto ostacoli, che scatteranno oggi a Rotterdam, in Olanda: alle ore 10.00 si romperà il ghiaccio con il Boels Prize, al quale prenderà parte Giulia Martinengo Marquet su Casper vd Rode ...

Serie C - variazioni di orario per le gare della Prima giornata : cambia l’appuntamento per la Reggina : La Lega Pro, in relazione alle condizioni metereologiche, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società interessate, ha disposto le seguenti variazioni sul programma della prima giornata d’andata del campionato di Serie C, in programma domenica 25 agosto. Girone B Triestina-Gubbio ore 16.30 Girone C Catanzaro-Teramo ore 16.30 Cavese-Picerno ore 20.45 Monopoli-Vibonese ore 18.30 Virtus Francavilla-Reggina ore ...

Softball - European Premiere Cup 2019 : due vittorie per Bussolengo nella Prima giornata - vince anche Bollate : prima giornata di gare per quanto riguarda la European Premiere Cup di Softball 2019, che in quel di Bollate sta mettendo di fronte i migliori club del Vecchio Continente, con le padrone di casa capaci di iniziare bene il proprio cammino, sconfiggendo 5-2 le ceche del Zraloci Ledenice, dopo aver annichilito anche le svizzere del Barracudas per 12-2, con le elvetiche che però si sono rifatte contro le francesi del Les Comanches, ancora a secco di ...

Equitazione - Europei dressage 2019 : doppietta tedesca dopo la Prima giornata - Germania in testa alla classifica a squadre : Si è aperta quest’oggi l’edizione 2019 degli Europei di Equitazione, che in quel di Rotterdam (Olanda) hanno visto disputarsi la prima giornata per quanto riguarda la specialità del dressage, nel segno della Germania, con una doppietta nei primi due posti della classifica provvisoria. A guidare la graduatoria troviamo infatti Dorothee Schneider, che in sella a Showtime ha messo in mostra una prova sontuosa, risultando al primo posto ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup Minsk 2019 : quattro finali di specialità centrate dalle azzurre nella Prima giornata : Va in archivio a Minsk, in Bielorussia, la prima giornata della tappa di World Challenge Cup di Ginnastica ritmica, una sorta di prova generale dei Mondiali che si disputeranno a Baku tra un mese, data la presenza di tutte le principali atlete. Le Farfalle (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Letizia Cicconcelli, tesserate per l’Aeronautica Militare), che ricordiamo essere vice campionesse del mondo, ...

Serie A 2019-2020 - come vedere le partite in diretta tv e streaming. Prima giornata : date - calendario - programma e orari su Sky e Dazn : Il conto alla rovescia sta per terminare e la Serie A 2019-2020 di calcio prenderà il via. Nel weekend del 24-25 agosto andrà in scena il primo turno del massimo campionato italiano e si ripartirà dalla Juventus campione d’Italia in carica. La Vecchia Signora, reduce da 8 successi consecutivi in campionato, vuol confermarsi ancora una volta il riferimento ma dovrà guardarsi dal Napoli di Carlo Ancelotti, dalla nuova Inter di Antonio Conte ...

Serie C - date e orari Prima giornata dei tre gironi : il programma completo : Attraverso un comunicato, la Lega Pro ha annunciato le date e gli orari della prima giornata dei gironi A, B e C. Di seguito il programma completo. GIRONE A ALESSANDRIA – GOZZANO Domenica Ore 17.30 Stadio “G. Moccagatta”, Alessandria AREZZO – LECCO Domenica Ore 17.30 Stadio “Città di Arezzo”, Arezzo COMO – PERGOLETTESE Domenica Ore 17.30 Stadio “Giuseppe Sinigaglia”, Como GIANA – ERMINIO RENATE Domenica Ore 17.30 ...

Serie A - la Prima giornata in tv : Parma-Juventus visibile su Sky : Gli appassionati di calcio sono pronti a gustarsi la prima giornata di Serie A in tv. Un campionato che si preannuncia davvero emozionante, con la Juventus che andrà a caccia del nono scudetto consecutivo, mentre Inter e Napoli si candidano come le principali rivali dei bianconeri per il titolo. Proprio come avvenuto nella scorsa stagione, saranno visibili in diretta sette incontri su Sky, mentre i restanti tre saranno visibili su ...

Atletica – Europei a squadre 2019 - gli azzurri sfiorano l’en plein nella Prima giornata di gare : Di dieci atleti impegnati nelle prove di ammissione (gare di sprint e ostacoli), ben nove guadagnano la promozione Un’ottima Italia chiude ad un passo dall’en-plein di qualificati alle finali la prima giornata dei Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia. Di dieci atleti impegnati nelle prove di ammissione (gare di sprint e ostacoli), ben nove guadagnano la promozione. In particolare evidenza Marcell Jacobs nei 100 ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : l’Italia ruggisce con Re - Jacobs e Bogliolo. Delude Osakue : Italia sesta dopo la Prima giornata : A Bydgoszcz (Polonia) è incominciata la Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, l’Italia si è messa in mostra nella prima giornata del ribattezzato Campionato Europeo a squadre. Oggi si sono disputate 10 batterie delle gare su pista (dai 100 ai 400 metri, compresi gli ostacoli) che hanno promosso alle finali i migliori otto atleti, i punti si sono assegnati soltanto nel lancio del disco femminile e nel tiro del giavellotto maschile. Una ...

Liga - Prima giornata a rischio per lo scontro sugli orari : Dopo aver appreso che il giudice Andrés Sánchez Magro ha decretato la fine del calcio spagnolo il lunedì, il presidente della Laiga Javier Tebas ha convocato un incontro straordinario con i club il prossimo lunedì alle 12 di mattina. Il motivo non è altro che stabilire la strategia da seguire insieme agli operatori internazionali, preoccupati […] L'articolo Liga, prima giornata a rischio per lo scontro sugli orari è stato realizzato da ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : Prima giornata - Italia all’attacco con Jacobs - Osakue - Re e Desalu : Inizia il lunghissimo weekend riservato alla Coppa Europa 2019 di Atletica, a Bydgoszcz (Polonia) si disputa oggi la prima giornata del ribattezzato Campionato Europeo a squadre. Questo venerdì risulterà determinante per il resto del fine settimana, si disputano infatti le batterie di ben 10 specialità in pista: accedere alle finali assicura già un bel gruzzolo di punti, fondamentali per chi lotta per il titolo (sulla carta Polonia, Gran ...

Nuoto - Coppa del Mondo Jinan 2019 : Martinenghi e Condorelli giù dal podio nei 100 rana e nei 50 sl della Prima giornata : prima giornata di gare che va in archivio in quel di Jinan (Cina), seconda tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019. Nella piscina cinese un day-1 con sprazzi d’azzurro che val la pena analizzare relativamente agli spunti più interessanti. Si diceva degli italiani, ebbene erano due sul blocchetto di partenza delle finali odierne: Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Santo Condorelli nei 50 stile libero. Purtroppo entrambi i rappresentanti ...

Nuoto - Coppa del Mondo Jinan 2019 : Martinenghi e Condorelli giù dal podio nei 100 rana e nei 50 sl della Prima giornata : prima giornata di gare che va in archivio in quel di Jinan (Cina), seconda tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019. Nella piscina cinese un day-1 con sprazzi d’azzurro che val la pena analizzare relativamente agli spunti più interessanti. Si diceva degli italiani, ebbene erano due sul blocchetto delle finali odierne: Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Santo Condorelli nei 50 stile libero. Purtroppo entrambi i rappresentanti del Bel Paese ...