Migranti | Open Arms lascia Lampedusa | nave va a Porto Empedocle

Migranti : relazione pm - 'Su Open Arms condizioni estreme - rischio individuale e collettivo' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - Le "funzioni psichiche" dei Migranti che ieri erano sulla nave Open Arms, dopo che una quindicina di naufraghi si è gettata in acqua rischiando di morire, erano "fortemente sollecitate da condizioni emozionali estreme". E' quanto scrive la psico

Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – La nave Open Arms, dopo il sequestro di ieri, ha mollato poco fa gli ormeggi dal Porto commerciale di Lampedusa per raggiungere Porto Empedocle (Agrigento) e non più Porto di Licata come si era detto in un primo momento. La nave arriverà a Porto Empedocle nel tardo pomeriggio.

Migranti : relazione pm - ‘Su Open Arms condizioni estreme - rischio individuale e collettivo’ (2) : (AdnKronos) – “Lo stesso pomeriggio del 20 si concludevano le operazioni di ispezione e i CT fornivano una prima risposta ai quesiti loro demandati secondo cui le condizioni complessivamente in atto sono quelle di un centinaio di soggetti le cui funzioni psichiche sono fortemente sollecitate da condizioni emozionali estreme in un clima di altissima espressione – si legge nella relazione della Procura – dove la ...

Open Arms - i Migranti in condizioni estreme. "Avevano perso la valutazione del rischio collettivo e individuale" : Il decreto di sequestro del pm Patronaggio: "Le condizioni pessime già note da cinque giorni". Gli 83 migranti a bordo della nave spagnola sono stati sbarcati nella notte a Lampedusa

Migranti : sequestro Open Arms - la nave raggiungerà il porto di Licata : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – La nave Open Arms, sequestrata ieri dal Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, raggiungerà presto il porto di Licata (Agrigento) dove già sono ormeggiate le navi Mare Jonio e Sea watch, sequestrate in passato. L’imbarcazione dopo il sequestro preventivo firmato dl magistrato è stata affidata al comandante Marc Reig. La Procura indaga per Omissione e rifiuto di atti di ufficio, articolo ...

Open Arms - sbarcati a Lampedusa gli ultimi 83 Migranti. Nave sequestrata e trasferita al porto di Licata. Aperta indagine contro ignoti : Gli ultimi 83 migranti rimasti a bordo della Nave della ong Proactiva Open Arms hanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a Lampedusa. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in ...