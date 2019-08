Flavio Briatore nei panni di un cantante per conquistare Elisabetta Gregoraci

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La showgirle il suo ex maritostanno trascorrendo una vacanza insieme a Capri, e lui si gioca ogni carta a sua disposizione per fare breccia nel cuore della bella showgirl. A cena con lei in un ristorante esclusivo prende il microfono e si improvvisa cantate. Certo la canzone intonata da, l'”Inno di Mameli”, è una scelta insolita peruna donna… masembra apprezzare, ascolta con trasporto e poi balla scatenata. Voci di gossip vorrebbero l’imprenditore ancora pazzo d’amore per la sua ex moglie, ma lei sembra essere molto restia a cedere al corteggiamento. Tuttavia, nelle ultime settimane, non è raro vedere i due ex di nuovo insieme, sempre più complici e affiatati.

