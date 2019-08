Ventimiglia | manifesto funebre contro il sindaco già minacciato per la fontanella dei

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Fabrizio Tenerelli Ildi, Gaetano Scullino, è già stato ingiuriato eper aver smurato unadei giardini pubblici utilizzata anche dai migranti. Adesso ilcon le felicitazioni per la sua morte Prima gli insulti, poi le minacce e infine unaffisso in città, recanti le felicitazioni per la sua morte. Se di scherzo si tratta, sicuramente è di cattivo gusto, quello che ha preso di mira ildi, Gaetano Scullino (indipendente, area centrodestra ex Forza Italia), finito nella bufera, dopo aver smurato unaall’ingresso dei giardini pubblici Tommaso Reggio, utilizzata anche dai migranti. Non l’avesse mai fatto. Malgrado abbia più volte sottolineato di averla rimossa, perché vandalizzata e per evitare sprechi, visto che restava aperta giorno e notte, ha ricevuto attacchi di ogni ...

MarioGuglielmi : Ventimiglia, manifesto funebre per Gaetano Scullino: la Polizia indaga - Rivierapress24 : Ventimiglia, manifesto funebre per Gaetano Scullino: la Polizia indaga - rep_genova : Ventimiglia, sulla Fontanella dei migranti un manifesto funebre per il sindaco [news aggiornata alle 20:45] -