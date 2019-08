Un miliardo di turisti ci travolgerà

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Angelo Allegri Dubrovnik, l'antica Ragusa, è una splendida città murata, con imponenti bastioni che raccolgono un centro storico di poche centinaia di metri per lato. Gli abitanti del reticolo di viuzze medievali sono meno di 1.500 e nelle più affollate giornate estive si trovano circondati da un numero diche è almeno 10 volte superiore. I negozi di alimentari rimasti in centro sono quattro, quelli di souvenir 107 e i ristoranti 143. Un incubo. Per salvaguardare città e abitanti l'Unesco ha proposto di ridurre i visitatori a 8mila; il sindaco, Mato Frankovic, ha fissato un obiettivo ancora più ambizioso: 4mila. Per avvicinarsi (...) (...) alla meta poche settimane fa ha firmato un'intesa con la Clia, l'associazione internazionale che raggruppa gli armatori di navi da crociera, che portano ogni anno in città 800mila persone. Obiettivo: gestire l'accesso dei ...