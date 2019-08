Savona Consob | “Draghi fece il qe troppo tardi Ora riprogrammare il bilancio dello

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) Critiche a Mario Draghi perché “il Quantitative easing nel 2012, quattro anni dopo lo scoppio della crisi, quando molte imprese italiane erano già saltate”. Anche se il qe è partito in realtà nel marzo 2015. Nuovi attacchi ai parametri europei perché “rimanendo nell’alveo dei coefficienti di Maastricht non usciamo fuori, potremmo respirare per alcuni mesi ma non risolviamo”. Ma non solo: Paolo, presidente dellaed ex ministro del governo Conte, nel suo intervento al Meeting di Rimini ha anche lanciato una suggestione che farà discutere. Il prossimo governo, nella manovra autunnale, dovrebbe “rivedere il patto tra chi produce e chi ha bisogno di assistenza” perché “se io oggi ti do assistenza aggiuntiva e per farlo devo ridurre gli investimenti, sto peggiorando le condizioni della crescita e del lavoro“. Il ...

