Recensione Redeemer Enhanced Edition : barba e pelata - l’outfit dei picchiatori : picchiatori dell'ultim'ora, aprite bene le orecchie: Redeemer Enhanced Edition è arrivato per soddisfare la vostra brama di violenza videoludica! Nato come primo progetto dello studio di sviluppo russo Sobaka, il titolo è alquanto difficile da incasellare in un singolo genere specifico, vista la commistione di stili che si alternano sugli schermi delle console per le quali è stato reso ...

Redeemer Enhanced Edition : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : A distanza di 2 anni dalla commercializzazione del titolo base, Redeemer torna con la Enhanced Edition, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, su gentile concessione Koch Media. Redeemer Enhanced Edition Recensione Siete appassionati di sparatutto isometrici? Allora amerete Redeemer fin dai primi minuti di gioco. In Redeemer vestirete i panni di un ex soldato, rifugiatosi in un monastero abbandonato dopo che ...

Redeemer : Enhanced Edition ora disponibile per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Buka Entertainment e Ravenscourt sono felici di annunciare che l'action brawler, Redeemer: Enhanced Edition, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli, tra cui le considerazioni degli sviluppatori e un interessante video trailer:Leggi altro...

