Reddit lancia un canale per i video live streaming

Fonte : wired

(Di martedì 20 agosto 2019)(Photo Illustration by Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)prova a tenere al passo di YouTube, Twitch e Mixer iniziando a testare un subdedicato alle trasmissioni. La società ha annunciato la creazione del suo primo strumento dedicato, chiamatopublic access network (Rpan). Il software permetterà agli utenti, ritenuti idonei dal social network, di trasmettere i propri contenuti dal vivo innel nuovo subr/pan. Dalle ore 18 alle 2 (ora locale Italiana) fino a venerdì 23 agosto 2019 iors di tutto il mondo potranno testare questo servizio, creando le loro trasmissioni. Come YouTube, anchefornirà dei suggerimenti a partire dal primoche un utente sceglie di vedere. Il sito ha imposto delle regole da rispettare per i filmati. Gli account rischiano il blocco se trasmettonocon nudità, ...

oknosureddit : Si lancia con l'auto verso un enorme pallone, ma si accorge troppo tardi che è una scultura (Video) - oknosureddit : Flavio Briatore scende in politica e lancia il Movimento del Fare: «Mi metto in gioco in prima persona» - oknosureddit : Crisi governo, Renzi per esecutivo no tax lancia appello a Grillo, Cinque stelle, Leu, Forza Italia, L… -