Raul Bova | scooter  addio | «A Roma  strade pericolose»

Raul Bova e Rocio : a Roma in cerca della chiesa per celebrare il loro matrimonio : Dopo averlo vociferato per anni, sembra proprio che il sogno stia per diventare realtà. Stiamo parlando del tanto atteso abito bianco per Rocio Muñoz Morales, compagna di Raul Bova e mamma delle sue due bambine. L'attrice spagnola, al fianco di Raul Bova da ormai sei anni, aveva già dichiarato in passato che l'intenzione di sposare il suo compagno ci fosse, e che vestire l'abito bianco le sarebbe piaciuto moltissimo.A quanto pare, mancherebbe ...