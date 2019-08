Montagna | frana sentiero nel Bellunese | prete scivola | messo in salvo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Il Soccorso alpino della Val Pettorina è stato allertato per un escursionistato in una scarpata a seguito delmento di un tratto dela Rocca Pietore (Belluno). Durante una passeggiata con il gruppo parrocchiale lungo ilnumero 682 che porta al Rifugio Sasso Bianco, mentre con altre due persone si trovava davanti rispetto al gruppo, alcuni metri della traccia sonoti e undi 31 anni di Quarto d’Altino (Venezia) èto per una decina di metri. Una squadra si è avvicinata con il quad per poi proseguire a piedi e ha raggiunto l’infortunato, che nel frattempo era risalito dal pendio. Dopo avergli medicato le escoriazioni riportate nella caduta, i soccorritori hanno steso una corda fissa per superare lo smottamento e con lui e i suoi compagni sono rientrati a Caracoi. È successo verso le 14 di oggi, secondo quanto fatto sapere dal ...

