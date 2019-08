Marisa Laurito contro Lorella Cuccarini? I flop capitano a tutti | è un dato di

Fonte : blogo

(Di martedì 20 agosto 2019) Non c'è pace per. La showgirl, ormai da mesi, è sotto attacco e viene presa di mira sui social dagli haters per le sue posizioni considerate troppo "sovraniste". Non solo: gli ascolti in prime time del programma Grand Tour, sotto al 10% di share, hanno scatenato anche alcuni colleghi di lusso. Come, che su Twitter ha retwittato un tweet poco carino nei confronti della prossima conduttrice de La Vita in Diretta: "E adesso che si fa? #".Alcuni twittaroli non l'hanno presa bene e laè stata costretta a chiarirsi: "Chi le ha detto che godo... si sbaglia molto", ha risposto a un utente che sosteneva che godere di undi una collega fosse di cattivo gusto. Il giornalista Tommaso Martinelli ha scritto: "Cara, mi chiedevo come mai in questi ultimi anni in televisione non si trovasse spazio per lei. Direi che questo suo ...

