La mano tesa di Carrie Lam | governatrice di Hong Kong | Ora dialoghiamo

Statali - in arrivo solo mini aumenti. Contratti fermi in attesa della manovra : La crisi di governo rischia di mandare in frantumi i progetti di rinnovo contrattuale dei 3,1 milioni di dipendenti pubblici in attesa della formalizzazione dell?accordo 2019-2021. Nella scorsa...

Pd - Romano : ‘Franceschini apre a intesa con M5s? Parole sbagliatissime e piene di banalità’ : “L’intervista odierna di Dario Franceschini al Corriere della Sera? Credo che sia una intervista importante ma sbagliatissima“. E’ il commento del deputato Pd, Andrea Romano, all’intervista rilasciata oggi dal collega dem Dario Franceschini a Maria Teresa Meli per Il Corriere della Sera. Ospite di Omnibus (La7) Romano bacchetta duramente le Parole dell’ex ministro dei Beni culturali del governo Renzi (“I ...

Dimaro - piazza gremita in attesa di Manolas - Insigne e Mertens : Una buonasera da Dimaro. piazza Madonna della Pace è già gremita, alle 21:05 Manolas, Insigne e Mertens risponderanno alle domande dei tifosi presenti. Curiosità per le prime parole da azzurro dell’ex calciatore della Roma. L'articolo Dimaro, piazza gremita in attesa di Manolas, Insigne e Mertens sembra essere il primo su ilNapolista.

Qui Dimaro. Difesa sotto torchio in attesa di Kostas Manolas : Con le parole di Aurelio De Laurentiis commentate in ogni angolo di Dimaro Folgarida, è iniziato il sesto giorno di ritiro del Napoli. Gli azzurri intorno alle 10:30 sono entrati sul rettangolo di gioco per cominciare la seduta di allenamento dopo la consueta tappa nella palestra mobile. Si parte subito con un nuovo esercizio. La squadra si divide in due gruppi da 9 calciatori riuniti in cerchio mano nella mano, si parte dall’out del campo ...

Agroalimentare : Cdp - Coldiretti e Filiera Italia firmano protocollo d’intesa : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Cassa Depositi e Prestiti, Coldiretti e Filiera Italia hanno sottoscritto oggi a Milano un protocollo d’intesa finalizzato a favorire la ricerca e l’attuazione di soluzioni a sostegno della Filiera Agroalimentare Italiana, un settore strategico per l’economia nazionale e con importanti prospettive di sviluppo. L’intesa mira a fornire alle imprese del settore un supporto per lo ...