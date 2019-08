Instagram diventerà più sicuro grazie ad un programma di protezione dati

Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp : ecco come diventeranno : Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp per mettere in maggior risalto il loro legame con l’azienda fondata da Mark Zuckerberg. La notizia è stata lanciata come indiscrezione dal sito The Information ma è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore da un portavoce di Facebook : “Vogliamo essere più chiari sui prodotti e i servizi che fanno parte dell’azienda”, ha spiegato. Le due applicazioni, tra le più amate e ...

Whatsapp e Instagram cambiano look : diventeranno 'from Facebook' : In un momento storico in cui tutto sembra ruotare attorno ai social network negli ultimi anni due in particolare hanno riscosso particolare successo tra gli utenti. Si tratta di Whatsapp e Instagram, elementi divenuti ormai complementari a Facebook, piattaforma di riferimento e proprietaria dei contenuti promossi dalle due applicazioni. Se per Whatsapp il punto di forza rimane la facile accessibilità e soprattutto l'alternativa ai vecchi e cari ...