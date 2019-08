Incendio sulla linea ferroviaria Termoli-Foggia | stop totale ai treni | ritardi di oltre

Incendio Faenza - controlli Arpae Emilia-Romagna : esclusi gli effetti sulla salute : Risultano “al di sotto dei valori di legge della qualita’ dell’aria” gli idrocarburi policiclici aromatici e i metalli; le diossine “su valori tipici a situazioni di Incendio con presenza molto contenuta delle forme ad alta tossicita’ (circa 1%)” e si “possono escludere effetti acuti sulla salute”. E’ quanto emerge – spiegano l’Arpae e l’Ausl Romagna in una nota ...

Maxi Incendio Faenza - dati confortanti sulla qualità dell’aria : non ci sono variazioni di rilievo rispetto a giorni precedenti : I dati delle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell´aria più vicine all’incendio (Faenza, Imola e Forlì) del giorno 9 agosto non mostrano variazioni di rilievo nei valori dei parametri rispetto ai giorni precedenti, tutti all’interno dei limiti di legge. È quanto rende noto Arpae Emilia Romagna. Nella stazione di Faenza – Parco Bertozzi il dato di PM10 di venerdì 9 è di 29 microgrammi/mc (contro i 26 e 24 dei ...

Lecce - Incendio devasta un chiosco sulla costa a Marittima : si indaga : Un misterioso rogo si è verificato la scorsa notte a Marittima, una frazione di Diso, nel Leccese, dove è andato completamente distrutto un chiosco per la vendita di bevande ed alimenti presso il "Lido fiori di Zagara". La costruzione, secondo quanto si apprende, si trova su una terrazza rialzata e non ha accesso direttamente sulla spiaggia adriatica. Il chiosco si trova sulla litoranea che conduce a Castro, una delle più famose località ...

Incendio Faenza : le prime rilevazioni dell'Arpae sulla qualita' dell'aria : Mentre proseguono le difficili operazioni di spegnimento del rogo divampato stanotte al magazzino Lotras nell'area industriale di Faenza, alle porte della città emiliana, sono state effettuate le...

Bologna - due tir si scontrano sulla A14 e divampa un Incendio. Morto uno dei conducenti : Un tamponamento tra camion che ha provocato un incendio che non ha lasciato scampo a uno dei due autisti. sulla A14, all’altezza di Borgo Panigale, si rivivono i momenti di paura del 6 agosto dell’anno scorso, quando uno scontro fra tre tir provocò un incendio che fece crollare un ponte. Oggi, l’incidente tra i due mezzi, ai quali si è aggiunta anche una bisarca coinvolta a causa della manovra per evitare i primi due, ha già ...

L’Incendio di due camion sulla A14 a Bologna : È stato provocato dallo scontro di tre veicoli, nello stesso tratto della grande esplosione di un anno fa

Incendio sulla A14 dopo lo scontro tra due tir : un morto - traffico in tilt : Un vasto Incendio è scoppiato oggi sulla A14 all'altezza di Borgo Panigale in seguito allo scontro tra due camion. Il bilancio al momento è di un morto. Forti disagi alla circolazione con il tratto chiuso tra Bologna Centro-Borgo Panigale e Ramo Verde-Via Emilia. L'incidente si è verificato nello stesso punto in cui lo scorso anno scoppiò una cisterna.Continua a leggere

Marina Militare : principio di Incendio sulla Nave Libeccio a La Spezia : principio di incendio nella notte a bordo di Nave Libeccio, ormeggiata presso la banchina Calderai dell’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia. La Squadra di Antincendio di bordo, indossati i dispositivi di protezione individuale, è intervenuta immediatamente localizzando la fonte del fumo nell’atrio della cambusa e delle celle frigo, ed effettuando il primo intervento con l’uso di estintori. Il fumo è stato causato dalla ...

Vasto Incendio in Sardegna : fiamme sulla statale tra Nuoro e Olbia - evacuazioni nella notte : Un Vasto incendio è divampato nella notte nel territorio di Siniscola (Nuoro): le fiamme hanno lambito la statale 131 dcn, tra Nuoro e Olbia, costringendo le forze dell’ordine a bloccare l’arteria viaria e deviare il traffico sulla viabilità secondaria. “Attenzione. S.S. 131 dcn altezza Siniscola. Strada chiusa per incendio sino allo svincolo per Lula. Possibili auto in contromano in fuga dal fuoco,” ha scritto la Croce ...

Un Incendio sulla linea Tav più vecchia d'Italia blocca il paese : All’alba di questa mattina un incendio ha causato il guasto di una cabina elettrica sulla linea ferroviaria dell’alta velocità all’altezza della stazione di Rovezzano, in provincia di Firenze, paralizzando la rete ferroviaria del paese. La circolazione dei treni che percorrono la tratta Roma-Firenze

Treni nel caos sulla Milano-Roma-Napoli : ritardi fino a 4 ore - a fuoco cabina elettrica. Ferrovie : «Incendio doloso» : Treni nel caos dall'alba di oggi in Italia, in particolare sulla linea Milano-Roma-Napoli: fino a quattro ore di ritardo per i convogli dopo la sospensione del traffico a causa di un incendio che...

Incendio Catania : fiamme fin sulla spiaggia - bagnanti in mare e Vigili del fuoco a lavoro : Paura sul litorale della Plaia di Catania oggi 10 luglio. Un Incendio di imponenti dimensioni è divampato sul litorale arrivando fin sulla spiaggi piena di bagnati. L'Incendio alle 19:00 è ancora acceso, con i Vigili del fuoco che stanno cercando di spegnerlo incessantemente. Gente in mare e fiamme fin sui lidi e sugli stabilimenti balneari, così titolano le ultim'ora di diversi quotidiani locali che stanno seguendo in tempo reale l'evolversi ...

Turchia - Incendio sulla nave durante carico di propilene : muore macchinista italiano : L'incidente nel porto di Aliaga, in Turchia, sulla nave Syn Zania della flotta della compagnia italiana Synergas. Il primo ufficiale di macchina Roberto Monteguardia ha perso la vita durante le operazioni di evacuazione della nave cargo scattate a seguito del grosso incendio divampato a bordo.Continua a leggere