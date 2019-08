“Ho dolore ovunque” Nadia Toffa | altra sciacallata | la scoperta sul suo ‘ultimo post’

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2019) Gli sciacalli non si fermano nemmeno davanti alla tristezza, davanti alla commozione, davanti alla morte di. Anzi continuano, imperversano, in quello che ormai è un vero e proprio gioco criminale. Tra le tantissime ricerche che si stanno facendo su Google in questi giorni, ovviamente c’è quella relativa all’ultimo messaggio su Facebook della conduttrice. Ecco allora che sul web ha iniziato a circolare un lungo messaggio. Lo avrebbe scrittoprima della morte. In realtà è una bufala e lo si capiva già dagli errori grammaticali e dai toni usati. Eccolo qui di seguito: “Se si potesse vedere il mio corpo oltre le apparenze so’ che non riuscireste a riconoscere il mio volto, fa’ male in ogni secondo che respiro, hoovunque, il mio corpo fa’ male ed io non posso farci nulla, lui ha deciso di fare il suo corso senza di me!!!!!”. dopo la ...

