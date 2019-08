Eddy Merckx non parteciperà ai funerali di Felice Gimondi | “Non ce la faccio | sto troppo

Morte Gimondi – Troppo dolore per Eddy Merckx : “non arrabbiatevi se non verrò al funerale” : Eddy Merckx non ce la fa, Troppo dolore per il rivale-amico di Gimondi: l’ex ciclista non sarà a Paladina per i funerali di Felice Si terranno oggi, alle 11.00 nella chiesa di Paladina, i funerali di Felice Gimondi, ex campione italiano scomparso venerdì pomeriggio mentre si trovava a mare a Giardini Naxos, dove stava trascorrendo una vacanza con la moglie ed una coppia di amici. In tantissimi ieri hanno dato un doloroso saluto ...

Morte Gimondi – Il commosso ricordo del rivale-amico Eddy Merckx : “con lui se ne va una fetta della mia vita” : Eddy Merckx ricorda Felice Gimondi, suo storico rivale, ma anche grande amico, dopo la tragica scomparsa di ieri L’improvvisa Morte di Felice Gimondi, avvenuta ieri mentre l’ex ciclista si trovava in vacanza a Giardini Naxos, a causa di un malore, ha sconvolto tutto il mondo del ciclismo. Una perdita dolorosa, anche per chi ha duellato a lungo contro di lui. “Stavolta perdo io“, ha infatti affermato Eddy Merckx, ...

Ciclismo - Eddy Merckx su Felice Gimondi : “Questa volta perdo io. Un amico e l’avversario di una vita” : La sfida di una vita, durata per un decennio, con il Cannibale che spesso e volentieri è riuscito a spuntarla. Purtroppo oggi però c’è solo da ricordare Felice Gimondi: poche ore fa la tragica scomparsa del ciclista lombardo a causa di un malore che lo ha colpito mentre era in vacanza, all’età di 76 anni. A parlare di lui non può non esserci il rivale più titolato: Eddy Merckx. Le sue parole all’ANSA sono davvero emozionanti, ...

Clasica San Sebastian 2019 : Remco Evenepoel - il nuovo Eddy Merckx ha qualcosa di speciale : Quando l’attuale campione del mondo junior, in una corsa del World Tour del calibro della Clasica San Sebastian, batte il campione olimpico in carica ed il campione iridato under 23 (segnalando nella top-10 anche Alejandro Valverde, che ad Innsbruck ha trionfato tra gli elite), si intuisce subito che c’è qualcosa che non quadra. Se poi si va a vedere la performance messa in scena allora, praticamente chiunque, può essere convinto di ...