Conte all’ultimo atto scopre chi è Salvini

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 20 agosto 2019) Roma. La crisi di governo non teme repliche, simmetrie, scambi, furti di ruolo e di parti in commedia. E forse nessuno oggi vorrebbe essere nei panni di Sergio Mattarella. Così c’è il presidente del Consiglio espresso dal Movimento padronale di Grillo & Casaleggio, quello delle piazze vaffanculeggia

riccardo_fra : Salvini ha detto di non volere più il Governo del cambiamento. Ora sia coerente e dica anche perché non si è dimess… - repubblica : #CrisiDiGoverno Conte in Senato: 'Questo è un governo che ha lavorato fino all'ultimo giorno e ha prodotto riforme,… - gigicozzo : RT @riccardo_fra: Salvini ha detto di non volere più il Governo del cambiamento. Ora sia coerente e dica anche perché non si è dimesso: per… -