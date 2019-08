Bond 25 | il titolo ufficiale è «No Time to Die»

Fonte : gqitalia

(Di martedì 20 agosto 2019) Mentre Gravina in Puglia si appresta a succedere a Matera tra i set del progetto25, il nuovo film dedicato a James, l'ultimo che lo vede interpretato da Daniel Craig, riceve a sorpresa, con un teaser di 30 secondi su Youtube, un. Prepariamoci a un 007 Noto die! Bello? Come ormai è normale nell'epoca in cui a decidere hype e buzz culturali sono sopratutto i social, i pareri dei fan sono discordi. Da un lato c'è il partito di quelli che 'cero andato vicino!' (e in effetti in precedenza i fan site indicavano come un possibileA reason to die). Dall'altro, quello dei modernisti che nelle quattro precedenti pellicole con Craig hanno visto una rivoluzione con distacco dagli stereotipi di un film di culto ormai divenuto di genere. Questi, che adorano la brevità incisiva di un Skyfall o Spectre rispetto alle 'formulette' deiAnni '80, storcono ...

