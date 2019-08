BH90210 | un reboot sorprendente | che sa intrigare senza troppa nostalgia

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 20 agosto 2019)- Jason Priesley a letto con Jenny Garth Iormai in tv si sprecano, e hanno successo solo quando riportano in scena i vecchi protagonisti delle serie,tentare recast e stravolgimenti che non riescono a far rivivere i fasti del passato. Farlo in modo originale, però, non è cosa semplice, e per questo l’ottima operazione messa in atto perva apprezzata, perchè diversa da qualunque altra e molto coinvolgente.: un racconto pepato tra finzione e realtà Protagonista di questo, partito negli USA lo scorso 7 agosto, è il cast originale di Beverly Hills 90210: gli attori interpretano se stessi, in una realtà parallela e un po’ fumettistica nella quale far venire fuori fragilità e sentimenti che li portano a somigliare tremendamente ai loro storici personaggi, ai quali dimostrano così di essere legati in modo indissolubile e anche un ...

